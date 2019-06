A. Fernández no descarta revisar acuerdos de Macri Nacionales 30 de junio de 2019 Redacción Por "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo vamos a hacer", expresó el candidato presidencial por el Frente de Todos.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, adelantó ayer que no descarta "revisar los acuerdos que (el presidente Mauricio) Macri está firmando por el mundo", en referencia al convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Durante su participación en el congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Fernández mostró sus reservas frente al acuerdo mientras que el candidato a diputado Máximo Kirchner lo calificó como "una avivada de los europeos".

"Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo vamos a hacer", sentenció el postulante a la Presidencia y agregó: "No me asusta la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado".

En este sentido, se expresó en contra de que la Argentina sea "un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna" y remarcó la necesidad de tener "industrias" y "darles trabajo a todos los argentinos.

"Yo he sido parte de la negociación con la UE y quiero ver qué es lo que han concedido, porque estoy seguro de que lo único es más tristeza y más sometimiento", advirtió.

Por su parte, Máximo Kichner fue mucho más duro al considerar que "este acuerdo no es más que una avivada de los europeos porque en Argentina y Brasil hay dos presidentes que traicionan el voto y a su pueblo".

"Cuando se festeja este protoacuerdo hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una suerte de mega estado, una corporación política y económica, al revés que el Mercosur, que es un endeble ensamble económico sostenido mayoritariamente por Brasil y Argentina", agregó el diputado nacional.



INVERSIONES

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el presidente Macri "no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama" y llamó a "construir un país más equilibrado".

"A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo, ya pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama. Basta de mentirnos, Macri", expresó el postulante presidencial del Frente de Todos.

El ex jefe de Gabinete subrayó que la Argentina "es un país que piensa en los bonos del Tesoro o del Banco Central antes de pensar en la inversión y en el trabajo, un país desvergonzado que paga el 75% de tasa de interés y desemplea a millones de argentinos".



CRISTINA

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, visitó ayer la provincia de Chaco, donde remarcó hoy que los políticos "no son todos iguales, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer". La senadora nacional presentó su libro "Sinceramente" en el Centro de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, adonde concurrió el intendente local, Jorge Capitanich, quien mantiene una disputa por la Gobernación con el actual mandatario provincial, Domingo Peppo, y tensiona al peronismo de esa provincia.

Sin embargo, la ex presidenta no hizo referencia a esa puja, sino que repasó algunas de las anécdotas que aparecen en su libro y habló sobre la actualidad del país, con la mira puesta en las elecciones nacionales. "Para los que dicen que los políticos son todos iguales, tengo una frase antídoto: todos iguales no, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer", disparó la compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos.