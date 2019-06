"Estaba en seis puntos" Deportes 30 de junio de 2019 Redacción Por BEN HUR, LEONARDO OCHOA

FOTO M. LIOTTA OTRO GOL DE TRIUNFO./ El momento clave del partido contra Unión.

Después de los estudios que se hizo el martes, que confirmaron una pequeña ruptura fibrilar en la pierna derecha, para Leonardo Ochoa y el cuerpo técnico de Ben Hur, sobre todo con el trabajo supervisado por el profe César Bessone, fue un día a día para ver si el "as de espadas" de la BH podía ser de la partida.

Pero ese seguimiento y el cuidado dieron sus frutos. "Estaba para seis puntos, la verdad", nos dijo cuando le preguntamos de 1 a 10 cómo se veía en la previa de salir a la cancha. Y un dato extra, acotó que "y encima tenía que trabajar. Lo hice de 4 a 8 de la mañana. Pero uno lo quería jugar, hice lo posible para estar y por suerte salió bien. Gracias a mis compañeros también que dejaron todo", afirmó todavía dentro del campo, luego de dar tantas notas como seguramente nunca lo imaginó teniendo en cuenta la gran cantidad de medios presentes.

"Lo importante es que por suerte me aguantó la pierna (la derecha, que es con la habitualmente define) y pude jugar", acotó mientras la Barra del Sur atrás del arco norte coreaba su nombre.

Sobre si imaginaba vivir este presente con un protagonismo tan importante en la BH, afirmó que "no, la verdad que no. Uno tiene que fe de lo que puede dar, pero que te salgan tan bien las cosas como están saliendo hacen que uno lo disfrute mucho".

Sobre cómo se dieron las cosas en la jugada del gol, valoró que "por suerte el técnico me dejó hasta lo último y pude hacer esa diagonal, donde Palomeque me la metió como Juan Román (sonriendo) y después me equivoqué (más risas)".

Luego del gran esfuerzo para estar, ahora vendrá un merecido descanso para estar entero cuando toque la semifinal. "Ahora me voy a tener que parar, sino me voy a desgarrar de nuevo. Así que a esperar lo que viene y tratar de estar lo mejor posible", acotó el delantero goleador.

Es que, como se vio en los últimos dos partidos, el nivel de exigencia ante los defensores de estos equipos es mayor. "Si, ahora el fútbol es muy físico y tenés que estar al cien por cien, meterle en los entrenamientos, meterle gimnasio, hay que estar a la altura sino te comen". Pero el que sigue ganando la batalla por ahora es Ochoa.