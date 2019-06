Pernía logró el mejor tiempo con el Fluence Deportes 30 de junio de 2019 Redacción Por EL LIDER NO ESPECULO EN EL SUPER TC2000

PRENSA SUPER TC2000 LEONEL PERNIA. El tandilense, con el Fluence, largará adelante en Paraná.

Leonel Pernía (Fluence), que llegó como sólido líder del campeonato a Paraná, no especuló a la hora de la súper clasificación y tuvo su premio al quedarse con la pole de la quinta fecha del campeonato de Súper TC2000.

Al tandilense le importaron más los cinco puntos en juego que el lastre que hoy estará cargando a raíz de esa ubicación, que alcanzó con una vuelta rápida de 1m27s464, a un promedio de 173,653 Km/h, en el autódromo de la capital de Entre Ríos.

Luego quedaron ubicados Matías Rossi (Corolla), Ricardo Risatti (New Civic) y Facundo Ardusso (Fluence), los otros pilotos que deberán cargar kilos para la carrera de hoy.

En el caso del bicampeón, había especulado con largar quinto y sin lastre, pero tras quedar excluido el cuarto, Bernardo Llaver (Cruze), por no dar el despeje reglamentario, accedió al cuarto lugar y su estrategia no dio resultado.

Para el oriundo de Tandil fue la segunda pole del actual certamen, que lo tiene como firme postulante a luchar por el título, como consecuencia de lograr dos victorias en el arranque de la temporada.

"Salí muy concentrado en las dos tandas clasificatorias y el Renault funcionó muy bien. Fueron tres vueltas tremendas, en el primero con gomas usadas y después con gomas nuevas. Sinceramente, este domingo se hará un análisis de cuánto afectan los kilos con respecto a los otros autos. Rossi estuvo el fin de semana a nuestro nivel y fue un mano a mano espectacular; ambos tenemos muy buenos autos", expresó Pernía, tras haber logrado su pole número 12 en Súper TC2000.

La competencia se largará a las 12:00 y fue pactada a 24 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración:

Súper clasificación: 1º Leonel Pernía (Fluence), en 1m27s464; 2º Matías Rossi (Corolla) a 136 milésimas; 3º Ricardo Risatti (New Civic) a 1s062; 4º Facundo Ardusso (Fluence) a 2m34s502... luego se ubicarán en la grilla, Matías Milla (Fluence), Facundo Conta (Fluence); Facundo Chapur (C4 Lounge), Tomás Gagliardi Genné (Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Tipo) y Mariano Werner (Werner).