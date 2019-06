Completan la penúltima fecha Deportes 30 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA

Este domingo se jugarán los cinco encuentros que completarán la 12ª y penúltima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde ya se jugaron los partidos más salientes en la lucha por el título. Recordemos que el miércoles el puntero 9 de Julio se impuso a Ben Hur por 1 a 0 y su escolta Atlético hizo lo propio el viernes, por el mismo marcador, ante el Dep. Ramona.

Este es el programa para hoy: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Ariel Gorlino (Retamoso M. – Espinoza F); Unión de Sunchales vs. Quilmes, Franco Ceballos (Ercole N. – Kestler A.); Sp. Norte vs. Libertad de Sunchales, Rodrigo Pérez (García F. – Morero G); Talleres de María Juana vs. Peñarol, Claudio Gonzalez (Bauer M. – Schwant J) y Florida de Clucellas vs. Dep. Tacural, Leandro Aragno (Rodriguez Fer. – Rodriguez E.).



PRIMERA B

La tercera fecha del torneo Apertura en la Zona Norte ya tuvo la victoria de Argentino de Vila ante Moreno de Lehmann por 2 a 1. En Reserva también ganó Vila 1 a 0. Hoy jugarán: Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de San Cristóbal, Javier Simoncini (Minora G. – Codo L.); Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto, Sergio Romero (Luque N. – Menelli I.) y Sp. Roca vs. Dep. Aldao, Sebastián Garetto (Isasa A. – Rodriguez Fed).

Zona Sur: Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. Sportivo Santa Clara, José Domínguez (Raballe J. – Roldán J.); Atlético María Juana vs. Bochófilo Bochazo, Roberto Franco (Vigistain G. – Rodriguez R.); La Hidráulica vs. Deportivo Josefina, Guillermo Tartaglia (Mansilla M. – Andrés A.) y Atlético Esmeralda vs. Zenón Pereyra FC, Gonzalo Hidalgo (Gutierrez D. – Gaitán L.).



PRIMERA C

Comenzará el torneo Clausura con estos partidos: Defensores de Frontera vs. Dep. Susana, Darío Suarez (Córdoba D. – Costamagna N. – Boschetto J.); Sp. Aureliense vs. Belgrano de San Antonio, Emanuel Colman (Cazzaniga C. – Milanesio M. – Barreto L.) y Juventud Unida de Villa San José vs. San Isidro de Egusquiza, Guillermo Vacarone (Arraygada G. – Aguirre F. – Singer L.).

El fútbol femenino tendrá su segunda fecha en 9 de Julio. Los árbitros designados son: Celis B. – Córdoba G. – Fuentes F.