Crusaders será el rival de Jaguares Deportes 30 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CHRISTCHURCH, 30 (AFP-NA). - Los Canterbury Crusaders neozelandeses, vigentes bicampeones, se clasificaron este sábado a la final del Super Rugby, donde les esperan los Jaguares argentinos, luego de derrotar a los Wellington Hurricanes (30-26). Los nueve veces campeones se apoyaron en el medio apertura Richie Mounga, que le endosó 20 puntos a unos Hurricanes que estuvieron a las puertas del triunfo prácticamente hasta el final.

Luego de un inicio complicado (0-13, minuto 39), los Hurricanes firmaron cuatro tries (doblete de Ngani Laumape), uno más que los Crusaders (dos de Sevu Reece) pero insuficientes para lograr la victoria.

La final se celebrará el próximo 6 de julio contra los Jaguares, que aplastaron a los Brumbies australianos 39 a 7 y jugarán su primera final del Super Rugby, torneo que aglutina a las mejores franquicias del hemisferio sur. Los Crusaders son los grandes dominadores del Super Rugby, con 9 títulos, 4 finales, vigentes dobles campeones, invictos en casa en los últimos 30 partidos, y uno de los principales viveros de los All Blacks.

El equipo dirigido por Scott Robertson tuvo que luchar para lograr el pase a una 14ª final, pero se benefició de la gran actuación de Richie Mounga, autor de 20 puntos (1 try, 3 transformaciones, 3 penales). "Los dos equipos merecieron la victoria, el partido tuvo la intensidad de un test-match", estimó Robertson.

El capitán de los Crusaders Sam Whitelock reconoció que sus compañeros sufrieron, señalando varios "cuerpos magullados", lo que podría acarrear algunas bajas para la final. Su homólogo de los Hurricanes, Dane Coles, se refirió a la pelea que ofreció su equipo de principio a fin. "En la primera mitad comenzaron muy bien, pero absorbimos la presión y empezamos realmente bien en la segunda mitad".