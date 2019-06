CRAR en una tarde a puro try Deportes 30 de junio de 2019 Redacción Por El Verde apoyó seis veces ante Tilcara para ganar 51 a 16.

FOTO ARCHIVO POR DUPLICADO./ El medio scrum Ricardo Brown apoyó dos tries.

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó ayer a Tilcara de Paraná por 48 a 16 en el marco de la séptima fecha de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral. El equipo rafaelino volvió así al triunfo luego de dos fechas, en las que había empatado con Universitario de Santa Fe y perdido con Provincial de Rosario.

La escuadra dirigida por Cristian Martino mostró un gran despliegue ofensivo, ya que apoyó seis tries: dos por Ricardo Brown, y uno a través de Mariano Ferrero, Mateo Villar, Manuel Mandrille y Andrés Passerini. Pablo Villar sumó dos penales y cinco conversiones, mientras que Santiago Kerstens también tuvo una conversión.

CRAR formó con: Andrés Passerini, Martín Zegaib y Jonathan Viotti; Juan P. Imvinkelried y Gonzalo García; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Tomás Lavalle, Franco Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried y Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Cambios: Lautaro Duria por Passerini, Matías Zbrun por Viotti; Federico Monzón por Zegaib; Franco Davicino por García; Leonardo Sabellotti por Franco Sabellotti; Mariano Pizzi por R. Brown; Juan Coyne por P. Villar; Franco Rosso por Nicolás Imvinkelried.

Cabe destacar que también hubo triunfos rafaelinos en pre-reserva (26 a 5) y en reserva (36 a 24).



OTROS RESULTADOS

También en la Zona Reubicación se dieron estos marcadores: Provincial 15 - Universitario de Rosario 22; Universitario de Santa Fe 33 - Los Pampas 3; Logaritmo 15 - La Salle 10; Los Caranchos 20 - Alma Juniors 24.

Posiciones: Universitario de Rosario 34; Provincial 23; La Salle 19; Universitario de Santa Fe 18; Alma Juniors 17; CRAR (un partido menos) y Los Caranchos 16; Tilcara 15; Logaritmo 11 (un partido menos); Los Pampas 1.

Próxima fecha (8°): Tilcara vs. Los Caranchos; Alma Juniors vs Logaritmo; La Salle vs. Universitario SF; Los Pampas vs. Provincial y Universitario R vs. CRAR.



TOP 8

Se jugó la última fecha de esta fase con los siguientes resultados: CRAI 38 - Estudiantes 27; Jockey 38 - Rowing 11; GER 38 - Santa Fe RC 17 y Old Resian 20 - Duendes 24.

De tal modo, las semifinales serán: Duendes vs. Jockey y GER vs. Old Resian, el sábado 13 de julio en cancha de Duendes. La final será el 21 de julio en cancha del ganador del segundo partido.

Del quinto al octavo puesto jugarán Estudiantes vs. Santa Fe RC y CRAI vs. Rowing.