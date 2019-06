El Sur es el destino soñado y Bariloche es la ciudad preferida Información General 30 de junio de 2019 Redacción Por Otros lugares destacados son Calafate (Perito Moreno), Esquel, Villa La Angostura y Ushuaia. Además, también sobresalen Las Cataratas del Iguazú, Villa Carlos Paz, Mendoza y Salta.

FOTO ARCHIVO// UNA POSTAL/ El Centro Cívico de Bariloche.

Se acerca la temporada más fría del año y las vacaciones de invierno, por eso Booking.com, el líder mundial en conectar viajeros con la oferta más amplia de alojamientos, realizó un relevamiento para conocer qué destinos prefieren los argentinos durante esta época del año.

El Sur del país es el destino soñado por la mayoría de los argentinos (35%) y dentro de la región se destaca la ciudad de San Carlos de Bariloche (17%). La elección de Bariloche como destino nacional de los sueños crece entre los jóvenes de 25 a 34 años, a mayor NSE y entre quienes no tienen hijos.

Algunos de los destinos soñados para los argentinos en las vacaciones de invierno son:

Bariloche (17%)

Destinos en la Patagonia (18%) (Ushuaia, Perito Moreno, Esquel y Villa La Angostura, entre otros)

Cataratas del Iguazú (10%)

Villa Carlos Paz (9%)

Mendoza (6%)

Salta (5%)

Poco más de un tercio de los argentinos encuestados destina una semana a las vacaciones de invierno. Dos de cada 10 destinan dos semanas; 1 de cada 10 se inclina por las escapadas cortas.

Al preguntarles cuáles son las razones por las que prefieren viajar en invierno indicaron:

Es un momento más tranquilo, con menos gente viajando (44%)

Los precios son más bajos en ese momento (25%)

Es temporada de vacaciones escolares y es cuando puedo viajar con mis hijos (21%)

Debido a que hay más opciones de viaje y disponibilidad en ese momento (21%)

Debido a que tiene más promociones y descuentos (21%)

Por último, a la hora de organizar las vacaciones de invierno el 55% de los argentinos manifiesta organizarlas con anticipación. Entre aquellos que admiten organizarlas sobre la fecha (45%), crece la declaración entre los mayores de 60 años (57%), en contraposición con los menores de 24 años (35%).



Destinos Internacionales

Respecto a los destinos internacionales, prevalece América Latina (34%), seguido por países de Europa (26%) y Estados Unidos (8%), lo que indica que una gran parte de los argentinos busca escapar a zonas cálidas durante el invierno. Brasil fue el país más mencionado de América Latina con el 14%. En segundo lugar, se menciona el Caribe y Centroamérica (7%). El país más elegido de Europa fue España (7%) y un 9% mencionó el continente europeo sin especificar una ciudad en particular.



*La encuesta la realizó la consultora Voices! para Booking.com en mayo de 2019 a 637 encuestados de Argentina, mujeres y hombres de 16 años y más a nivel nacional. Las preguntas ofrecían respuestas múltiples.



