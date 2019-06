Esperarlo tuvo premio para Ben Hur Deportes 30 de junio de 2019 Por Darío Gutierrez Ochoa estuvo en duda hasta último momento por un micro-desgarro, pero llegó con lo justo y en el minuto 86 le dio el triunfo a Ben Hur, por 1 a 0 ante Unión de Santa Fe, para la clasificación a las semifinales.

FOTO M. LIOTTA EN EL FINAL, PERO APARECIO./ Leonardo Ochoa volvió a darle la victoria al Lobo. Ynfante (que había salido) llega para festejar.

Ben Hur tuvo otra tarde de felicidad en barrio Parque. El Lobo volvió a demostrar que tiene hambre de un campeonato en esta temporada. No se le pudo dar en el Regional, en el Apertura de la Liga ya no llega, pero le queda esta Copa Santa Fe que le ha permitido tener dos partidos de otro nivel en los últimos 10 días, para regalarse (hablando del plantel), y regalarle a los hinchas dos victorias que le inflan el pecho de orgullo y que lo invitan a la ilusión.

Frente a un rival duro, por más que haya venido con su Reserva, el equipo de Carlos Trullet aprovechó un momento de gran lucidez de Palomeque para asistir a Ochoa, que cuando quedó mano a mano hizo la que sabe. Y la que generalmente no falla. Latigazo de derecha cruzado para dejar sin chances al arquerito Sosa.

Así, el 10 volvió a demostrar que es su momento. Para reírse del DNI, porque a los 34 años, jugando a media máquina por la lesión y habiendo trabajado 4 horas en la madrugada, aguantó hasta ese momento clave. Cuando todos decían que estaba "fundido", en la que tuvo no perdonó.

Del partido en realidad hay que remitirse casi directamente al segundo tiempo. Porque el primero fue trabado y bastante aburrido. Los dos equipos cerraron bien los espacios achicando hacia atrás y además con poca precisión en los que más saben, no hubo llegadas.

La batalla la ganaban claramente los marcadores. En Ben Hur muy bien el pibe Alemandi sobre la izquierda y "Chanchi" Saavedra en el medio, anticipando y metiendo, pero siempre con orden.

Unión también mostraba firmeza en el fondo y mucha dinámica, pero sin profundidad. Apenas algunas buenas intervenciones del centrodelantero Peralta, un buen pivoteador y con toques interesantes, pero demasiado solo arriba.

El complemento fue distinto. Al menos desde la actitud de los dos para intentar arriesgar algo más. A tal punto que a los 4 minutos hubo un ida y vuelta que hizo parar a los hinchas. Primero un cabezazo del marcador central Calderón en la segunda jugada de un tiro de esquina obligó a una buena intervención de Astrada sacando por sobre el travesaño. Y en la contra del corner Mathier recorrió 60 metros con la pelota por el medio y asistió a Ochoa, recostado sobre la derecha, que podía tirar el centro o rematar al arco. Como está dulce para el gol, eligió la suya tras enganchar para afuera y su remate al primer palo fue rechazado por el arquero.

Con un mayor despliegue de Duarte por derecha y Bracamonte por izquierda, sumado a la habilidad de Machuca, Unión tuvo encerrado en su área a la BH durante un poco más de 5 minutos. En ese pasaje apareció otra vez Astrada tapándole un mano a mano a Machuca.

Trullet buscó un poco más de tenencia de pelota con Pavetti por Escalada y de a poco lo fue logrando, pero seguía faltando profundidad. Es que Ynfante no tuvo la tarde como contra Atlético, y Ochoa estaba en una pierna y media. Y tampoco Joaquín Castellano podía desprenderse demasiado con la pelota.

Con un manotazo para sacar por arriba un buen remate de Bracamonte, "Cascote" volvió a salvar al Lobo. Pasaban los minutos y parecía que sería tiempo de penales. Sin embargo, Trullet confió en los últimos minutos en la movilidad de Palomeque por un extenuado Ynfante.

Y el cambio le dio réditos, porque el juvenil tuvo mucha precisión para el pase filtrado para Ochoa que entrando en una posición parecida al gol que le hizo a Atlético, aunque un poco más al medio, definió con maestría contra el primer palo de Sosa.

Los últimos minutos fueron para aguantar, ya con Sola en cancha por el ovacionado Ochoa. Con todo el fondo abroquelándose para proteger a Astrada, y Saavedra delante de ellos recuperando como en el minuto uno. Así tras el pitazo de Ranciglio hubo otro estallido de felicidad en barrio Parque. Para recibir el cheque por 350.000 pesos y esperar por Central Córdoba o Bombal.