Yo soy tu amigo fiel Suplemento Economía 30 de junio de 2019 Redacción Por ¿Qué hacer con los ahorros? Algunas opciones.

En tiempos de economías revolucionadas, donde aparecen dudas sobre dónde invertir y como proteger nuestros ahorros, aconsejamos volverse hacia los clásicos. Si tienen dudas pregúntenle a Disney que no para de remasterizar películas y realizar remakes con grandes éxitos, apostando a lo seguro, a los clásicos, como la reciente Toy History 4 o las épicas pelis de Viaje a las Estrellas. Y si quieren otro ejemplo les cuento que Luis Miguel en el peor momento de su carrera lanzó su disco Romance con boleros clásicos y un enorme éxito.

La recomendación para esta tumultuosa economía, que no imaginamos logre entrar en tregua hasta luego de las elecciones, las tres que quedan y que pueden tener resultados diferentes, poniendo de ganador a uno en una y a otro en la siguiente, es la inversión en ladrillos. Te contamos a continuación algunas opciones que no implican grandes desembolsos de fondos, que pueden ser en cuotas y en pesos y que no necesariamente implica la compra de la totalidad de una unidad a construir.

Los ahorros que uno consigue siempre son con sacrificio, venciendo dificultades y cuando uno decide invertir, o proteger sus fondos de la inflación, debe elegir entre un abanico de opciones donde cada una tiene un mixeado de seguridad, riesgo y rentabilidad. De manera que generalmente a mayor riesgo, menos seguridad pero mayor rentabilidad. Es aquí que para este contexto aconsejamos invertir en ladrillos y ante la incertidumbre, capitalizarte en inmuebles. De esa manera convertís tus ahorros en activos reales, te capitalizas y el capital se va ajustando con la inflación de la construcción y respaldada en algo tangible.

Hay sistemas en el mercado como el de la empresa rafaelina BC Inversiones y su torre de Arenales al 625, así como otras ofertas foráneas y locales que ofrecen inversiones en departamentos bajo sistemas de fideicomisos al costo. Las principales ventajas son, tu dinero va a una unidad específica con características técnicas pactadas, los fondos están legalmente protegidos con la figura de fideicomiso, tus aportes se capitalizan al realizarlos (cada peso aportado se convierte en ladrillos, cemento, grifería, etc.), los fondos van actualizándose bajo el índice que mide la inflación en la construcción y de esa manera, los aportes y la propiedad, siempre mantienen su valor.

Existe también la posibilidad de adquirir metros cuadrados sin necesidad de comprar una unidad entera y si deseas vender para hacerte de los fondos aportados, podés hacerlo en cualquier momento, durante el proceso de construcción o finalizado este. Además de invertir en una opción rentable y sobretodo segura, das empleo en tu localidad, motorizas la economía de la región y convertís tu dinero en capital.

El ladrillo es como Woody, es un amigo fiel, de Andy, Bonnie y por supuesto de Disney.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB @GuilleBriggiler