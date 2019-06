Para Manes, se necesita una revolución del conocimiento Locales 30 de junio de 2019 Redacción Por El reconocido neurólogo disertó ante un público entusiasta, que llenó la Sala Mayor del Teatro Municipal de Santa Fe. Previamente, recibió de concejales la declaración de “Huésped de Honor”, y habló con la prensa santafesina ante la cual solicitó “invertir en la gente”.

FOTO BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE DISERTANTE. Manes en su paso por Santa Fe.

“Necesitamos unirnos en un sueño colectivo, como ocurrió en 1983, cuando ricos, pobres, gente de derecha, o de izquierda, decidimos tener una política de Estado: la democracia. Hoy necesitamos, definitivamente, una nueva política de Estado, un proyecto de país que nos una. Esta división en la que estamos sumergidos, esta grieta, nos impide el desarrollo”, afirmó el Dr. Facundo Manes en la rueda de prensa, que precedió su disertación, sobre el tema: “Liderazgo,

creatividad y toma de decisiones. Perspectivas desde las neurociencias”.

Manes fue invitado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe a dar la conferencia en la Ciudad de Santa Fe, actividad enmarcada en el 135° aniversario de la institución, que actualmente preside el señor Ulises Mendoza, quien lo presentó. Fue declarado huésped de honor por el Concejo Municipal, distinción que había sido votada por unanimidad por los integrantes del cuerpo deliberativo.



LA DIVISION QUE

IMPIDE EL DESARROLLO

El conocido neurólogo, ante la prensa, señaló que “ningún plan económico de estabilización y de crecimiento, va a ser posible con este grado de división. El mayor desafío que tenemos los argentinos, es unirnos. Por eso, recién, cuando me otorgaron la mención, votada por unanimidad, no lo tomé como algo personal, sino como que la educación, la ciencia y la tecnología vinculada con la producción, nos une a los argentinos.

“Mi contribución es recorrer el país para que busquemos puntos en común, y un sueño colectivo porque si se sigue con este nivel de división, se pueden ganar elecciones pero no gobernar la Argentina”, explicó.

Respondiendo a una pregunta sobre los niveles de inversión en ciencia y tecnología, el Dr. Manes reconoció que “esperaba más del gobierno actual a nivel nacional”. Explicó que “la Argentina nunca invirtió lo suficiente en ciencia y tecnología como para que esa inversión impacte en el PBI. Argentina es un país de 45 millones de habitantes y con 45 millones de habitantes, no puede vivir exportando básicamente materias primas, con trabajo de poco valor agregado, sin educación y sin salud, sin conocimiento".



NECESIDAD DE

INNOVACION

“Hoy la economía del mundo está basada en la innovación, en la generación del conocimiento y en la implementación del conocimiento. (Antes) Se llegó a invertir en ciencia, el 0,6% del PBI; y ahora estamos en 0,5% y deberíamos invertir 2-3% del PBI y, además, tener una estrategia inteligente para vincular la ciencia y la tecnología propia, con la producción. Y no veo a la dirigencia discutiendo esto. La veo discutiendo listas electorales y cargos, y creo que el movimiento debe venir de abajo para arriba.

“Si la sociedad no presiona por una mayor inversión en educación y salud; en inversión en ciencia y tecnología propia vinculada a la producción, la dirigencia no lo va a hacer porque esto no da votos.

“Apuesto -entonces- a recorrer la Argentina para que la sociedad presione por una revolución del conocimiento como una vez lo hizo por la democracia”, enfatizó el Dr. Manes.

En otra parte del intercambio con los periodistas, sostuvo que en la Argentina de nuestros días, “no es posible tener movilidad social ascendente con educación y honestidad”, como lo había sido para él. “Hoy a los chicos no les estamos diciendo esto. Los chicos, en la Argentina, piensan - según algunos estudios-, que el ascenso social se hace por la corrupción, por la política, por el acomodo y por la herencia”.

Asimismo, enfatizó que “no se puede tener una sociedad que no inspire a los chicos en el buen camino y yo tengo vocación pública para colaborar en esto. A mi rol actual lo veo más en recorrer el país, en trabajar en mis redes sociales y yendo a los programas de televisión, para aumentar la conciencia de que si en la Argentina no invertimos en la gente, en su educación, nutrición y salud, y si no vinculamos el conocimiento propio, tecnología con la producción, vamos a ser cada vez más pobres y cada vez más brutos”.

El Dr. Facundo Manes se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Finalizó su residencia en Neurología en el Instituto FLENI y realizó estudios de Pos Doctorado en la Universidad de Cambridge.

Es fundador de la Fundación INECO para la investigación en neurociencias y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro en nuestro país, además de ser investigador del CONICET.