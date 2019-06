Algunos vecinos no le abren la puerta al ICEDel Locales 30 de junio de 2019 Redacción Por Si bien los encuestadores están perfectamente identificados, indican que los hechos de inseguridad que vive a diario la ciudad le juega en contra al Instituto, que trabaja para el Relevamiento Socioeconómico.

TRABAJO PROLIJO. El ICEDeL lleva a cabo recorridas por distintos puntos de la ciudad.

Desde hace tiempo el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) viene trabajando en la ciudad con encuestas, preguntas frecuentes que ayudan a componer el Relevamiento Socioeconómico de la ciudad, con todos los jugosos datos a los que ya nos tiene acostumbrados.

Sabido es que en Rafaela la inseguridad ha crecido, que el contexto se ha vuelto más turbio y que esto, sin lugar a dudas, preocupa y mucho a los vecinos.

Y es por eso que en las últimas semanas, los encuestadores han tenido inconveniente en poder ingresar a los hogares para llevar a cabo las preguntas que ayudan al trabajo del ICEDeL. Algunos vecinos se niegan a abrir sus puertas, más allá de que los chicos que realizan el trabajo estén formalmente identificados con sus pecheras. "En términos generales hemos tenido ese inconveniente, ya que nos ha impactado en los últimos años los hechos de inseguridad, la desconfianza de la gente a la hora de abrir la puerta para que ingresemos. Sobre todo para el relevamiento socioeconómico, ya que el formulario no ha cambiado a lo largo de la historia, pero antes preguntarle a una persona si tenía televisor, micro hondas, heladeras, podía ser anecdótico. Hoy cuando alguien ingresa a tu casa y te pregunta todo eso, con los hechos de inseguridad que hay, se niegan y es preocupante", explicó el titular del ICEDeL, Marcelo Ortenzi.

Además, remarcó al respecto que "es por eso que en los últimos años hemos trabajado mucho en la identificación de nuestros estudiantes, con la pechera correspondiente, avisando por los medios... Y este año lo que hemos incorporado es una pre visita, donde se le informa a la persona que iba a ser encuestada, cuál era la característica de la encuesta, cómo iba a venir identificado el encuestador, y si había alguna dificultad para contestar la pregunta que nos dijera, ya que nosotros siempre tenemos una muestra de titulares y suplentes, para poder suplir a aquellos que no contesten", contó el titular.

En otro tramo de la nota agregó que "esto ha servido mucho, no solamente a nivel de docencia, sino porque la gente no se sorprende y sabe quién va a venir, esperan al encuestador de la mejor manera, ya que las encuestan llevan su tiempo", dijo Ortenzi recordando que ya los encuestadores utilizan el formulario digital para acortar los tiempos.





