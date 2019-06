"En octubre podrían estar habilitadas las dos manos de Angélica - Susana" Locales 30 de junio de 2019 Redacción Por El presidente del Centro Comercial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, dio detalles de la reunión con Vialidad en Buenos Aires por las obras de la Ruta 34.

FOTO ARCHIVO ANDRES FERRERO. Presidente del Centro Comercial de Rafaela y la Región.

El pasado miércoles se llevó a cabo en Buenos Aires una reunión con el coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, Eduardo Plasencia y su equipo, donde la comitiva rafaelina, integrada por el intendente de la ciudad, Luis Castellano y varios dirigentes más, planteó su preocupación por el avance del proyecto sobre la autopista 34, su culminación, y los plazos de obra.

Uno de los integrantes de esa comitiva fue el presidente del Centro Comercial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, quien planteó su inquietud y mirada empresarial, en relación a la región misma. "Venimos gestionando desde 2017, mantuvimos reuniones porque sabíamos que la obra iba a tener demoras. El tiempo nos dio la razón y la reunión del pasado miércoles en Buenos Aires tuvo tres o cuatro puntos que remarcar en cuanto a la información. Uno de ellos es que este proyecto está terminado y en aquel momento nos habían justificado que la demora estaba vinculada a que el proyecto técnico iba a transformar la obra en autovía a autopista. Esto implicaba una serie de mejoras y que por lo tanto iban a tener que remitir los expedientes nuevamente a distintas reparticiones. Inclusive la provincia, porque tema hidráulico lo aprueba lo aprueba la provincia", dijo el presidente del Centro Comercial.

Además aclaró bien lo que se dijo en ese encuentro: "eso fue lo que nos dijeron y que a partir de ahora va a tener avances distintos. Según nos dijeron, en octubre podrían estar habilitadas las dos manos de Angélica - Susana. De nuestra parte me refiero al entramado público privado de Rafaela, la prioridad es la obra completa, estamos hablando de una obra que es indispensable hoy en este trayecto que está llevándose lamentablemente muchas vidas", recordó.

En tanto fijó que "la obra tiene una particularidad para Rafaela no muy común para una ciudad de algo más de 100.000 habitantes, y es que hay 17 kilómetros de desvío, lo que se llama la Variante Rafaela, que es una gran circunvalación. Por supuesto no podemos decir vamos de ganar en seguridad, pero en todos estos años se ha desarrollado una actividad económica importante en en ese tramo de la ciudad", expresó y añadió que "nos parece que la obra tiene que tener vínculos concretos con la ciudad, y que hoy no los tiene. Fíjate que la provincia está realizando la obra del desvío de tránsito pesado de la otra ruta que tenemos, que es la 70", marcó.



SIGNOS DE PREOCUPACION

"Nos pareció que el director del proyecto se estaba enterando en ese momento de las solicitudes, al punto que una de las cuestiones concretas puede que formalicemos nuevamente el pedido. En el trabajo que hicimos con el INTI, marcamos la densidad de tráfico que hay en Rafaela, la densidad que hay en camiones, cuántos entran, cuántos salen de la ciudad, cuántos transitan en horario escolar, el vínculo que pueda haber con la ruta 70 ...Y pensamos también en las vías de comunicación, donde insistimos mucho en el Camino Nº 6 (donde está el obrador municipal) y el Camino Nº 8, que pasa al lado del área industrial. Ese sería el vínculo más directo con el nuevo Hospital, que será muy amplio para toda la región", comenzó diciendo Ferrero en cuanto a la planificación y contó que en ese encuentro "había dos ingenieras que son de carrera y que han participado inclusive del proyecto de la Ruta 34 anterior, cuando se transformó el tramo que pasa por Rafaela en Avenida digamos o en doble mano. Hemos pedido y creo que lo han aceptado, que vengan a Rafaela para que vean bien la obra, y si vienen a la ciudad seguramente las otras localidades lo van a poder aprovechar también y trabajar sobre los aspectos específicos de lo necesario para cada cada punto. La obra es regional y tenemos que tener una visión metropolitana", sostuvo el presidente.



Tiempos de trámites

Andrés Ferrero dijo en la charla, post reunión, que la realizada gestión no es neutral y que van a seguir insistiendo. "En el CCIRR repasábamos lo que fue la gestión de la entidad por este tema, cuando se hizo la primera vez la Ruta 34. En ese momento, nuestros boletines decían que era preocupante la demora de la Ruta 34. Acá repetimos lo mismo. Los conceptos parecen simples, pero no por simples son menos importantes: la seguridad ante todo y con esta obra concluida seguramente vamos a tener un resguardo para quién está viviendo la región", expresó y aseguró que "necesitamos las obras en tiempos lógicos. Las habilitaciones parciales son importantes porque al menos en los tramos que se van haciendo se va cumpliendo el objetivo. Pero también como ciudad necesitamos un vínculo con los sectores productivos y que apalanque nuevas inversiones", añadió.

A modo de cierre dijo que “son dos las arterias que pedimos o que solicitamos: donde está el Obrador municipal, donde está el camino a San Expedito, camino 6 y 8 respectivamente, donde en el presupuesto global de la obra es un porcentaje de incremento ínfimo. Si eso mismo lo tiene que hacer la provincia puede ser una gestión de muchos, muchísimos años. Para el Municipio es algo imposible. Son obras que están fuera del presupuesto por eso queremos insistir en este momento”, expresó.