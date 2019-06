Propusieron abrir una casa para la mujer que sufra violencia de género Locales 30 de junio de 2019 Redacción Por Tendrá como objetivo general "brindar protección; albergue; alimentación; contención; atención médica y psicológica y asesoramiento legal de manera transitoria a mujeres que sean víctimas de violencia de género y familiar, las medidas de asistencia alcanzan también a sus hijos".

Los concejales del Bloque Cambiemos (Leonardo Viotti, Raúl Bonino, Hugo Menossi, Marta Pascual, Ana Carina Visintini y María Alejandra Sagardoy) presentaron un proyecto de ordenanza a partir del cual se pretende crear un “Hogar de protección contra la violencia de género y familiar”, que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela o la que la reemplace en el futuro. El próximo viernes 5 de julio, a las 9:30, se realizará en el Concejo una reunión por este proyecto con la Oficina de Género, las ONG Florentina y Ni una menos y la Lic. Claudia Clivatti.

Tendrá como objetivo general "brindar protección; albergue; alimentación; contención; atención médica y psicológica y asesoramiento legal de manera transitoria a mujeres que sean víctimas de violencia de género y familiar, las medidas de asistencia alcanzan también a sus hijos". Y entre los objetivos específicos, "la atención del trauma, elaboración psíquica de la situación de violencia, promover y proveer espacios de contención psico-emocional y de resguardo físico a las mujeres albergadas y a sus hijos para la reducción del daño psicofísico, ofrecer herramientas que propicien la toma de conciencia y empoderamiento de las mujeres en lo referente a los derechos que poseen y su autonomía personal y de esa manera, una vez superado el ciclo de la violencia, reelaborar un nuevo proyecto de vida para ellas y sus hijos, recomponer la capacidad de percepción, ejercicio y goce de sus derechos, reinserción social de la mujer, asistir a la mujer y sus hijos en su proceso de atención médica, garantizar la continuidad del ciclo escolar de los niños alojados en el Hogar, promover el reconocimiento de capacidades de cada una de las mujeres a fin de facilitar su autonomía al momento del egreso del Hogar y la vinculación de las mujeres alojadas con empresas y entidades con el objetivo de propender a su inserción socio-laboral en el menor tiempo posible".

La ordenanza también faculta al DEM a "celebrar acuerdos y convenios con todos los niveles y poderes del Estado, así como con instituciones varias y empresas, tendientes a la obtención de recursos sean estos materiales, económicos y/o humanos, inclusive comodatos de sesión de espacios físicos o equipamiento, universidades y otras instituciones que posean carreras debidamente reconocidas para la CONEAU y/o Ministerios de Educación, a fin de que sus alumnos realicen prácticas y/o pasantías en el ámbito del Hogar, empresas y Organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de que las mujeres que se encuentren alojadas en el Hogar reciban capacitaciones y realicen pasantías laborales, que contribuyan a su inserción o reinserción laboral, favoreciendo a su independencia económica".

También dispone de la contratación de personal "previo concurso de oposición y antecedentes, el personal que demande el funcionamiento del Hogar, así como a reubicar personal afectado a otras dependencias municipales". También contará con un Director, nombrado por el DEM pero con el acuerdo del Concejo.

Las mujeres alojadas tienen como derecho "ser puestas en conocimiento de las normas de funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno dictado a tal fin, usar y disponer de las instalaciones y servicios propios del Hogar, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno, ser informadas de los recursos de los que dispone el Hogar, decidir voluntariamente egresar del Hogar antes del tiempo sugerido por los profesionales acompañantes y adoptar todas las medidas de salud necesarias para una recuperación en su bienestar psíquico, físico, sexual y reproductivo".

Por otra parte, tendrán como obligaciones "respetar las normas comunes de convivencia y el Reglamento Interno del Hogar, colaborar en las tareas comunes del Hogar, responsabilizándose del orden y aseo tanto propio como de sus hijos, ser responsable del buen uso y normal funcionamiento de los espacios y objetos comunes, cuidar de sus hijos, guardar anonimato y reserva de la información referente a las mujeres alojadas en el hogar y sus hijos, ser respetuosas de las demás mujeres convivientes y sus hijos y del personal que desempeñe funciones en el Hogar y colaborar con el Dispositivo de Intervención Interdisciplinario elaborado en forma conjunta con el equipo técnico-profesional".

Si bien figuran todos como los autores, la creadora de la ordenanza es Alejandra Sagardoy. La titular de la UCR local indicó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "la idea es que haya un equipo interdisciplinario, que la acompañe a realizar durante todo el proceso para que pueda reinsertarse en la sociedad y poder tener una vida digna junto a sus hijos".

"Es un proyecto que lo traje al bloque y mis compañeros me apoyaron. La idea es trabajarla con las asociaciones que hace rato que vienen trabajando en este tema, como Ni una menos, Florentina y por supuesto, la Oficina de Género del Municipio. También pedí que inviten a la Licenciada Claudia Clivatti, que me alcanzó material para hacer el proyecto.", dijo y agregó que también mantuvo un contacto con el senador Alcides Calvo "y mostró todo su apoyo para el proyecto".

"La idea es que si la Municipalidad tiene alguna casa, se pueda reacondicionar. En Santa Fe, la Provincia tenía viviendas en alquiler y la reacondicionaron para una casa de amparo. No hay que salir corriendo a ir a comprar una casa. Mi idea no es que ya funcione, sino que se vaya avanzando", indicó.

"Para mí es importante el proyecto. Uno tiene que ir avanzando con este tipo de problemáticas y no dejarlo agrandar. Hay que trabajar en conjunto con las ONG y con los tres niveles del Estado", completó.