1 Año de cárcel por fumar junto a esposa Policiales 29 de junio de 2019 Redacción Por Está imputada de resistencia a la autoridad, y lesiones leves. La condenada integra una pareja de lesbianas.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La chica detenida por fumar en una estación de subte, y que denunció haber sido maltratada en el lugar por la Policía mientras se despedía de su esposa, fue condenada ayer por la Justicia a un año de prisión en suspenso bajo los cargos de resistencia a la autoridad, y lesiones leves.

LO OCURRIDO EN 2017

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2017 cuando la imputada, Mariana Gómez, se despedía de su esposa, Rocío Girat, en la estación Constitución y fue conminada a que dejara de fumar, ya que se encuentra prohibido hacerlo en los andenes.

DISTINTAS VERSIONES

A partir de allí, las versiones de las chicas y la de las autoridades difieren por completo: Mariana y Rocío afirman que fueron detenidas y discriminadas por estar besándose, mientras que la Policía brindó una versión direccionada a que ambas mujeres no solamente violaron la prohibición de fumar, sino que además se resistieron con violencia al accionar de la Policía.

Como producto de esa resistencia violenta que se le imputó a Mariana Gómez, de 26 años de edad, resultó con lesiones leves la uniformada Karen Villarreal.

EL FALLO DE LA JUEZA

La jueza Marta Yungaro, titular del Tribunal Oral Criminal N°26, encontró ayer a Gómez culpable del cargo de resistencia a la autoridad y lesiones leves, y la condenó a un año de prisión en suspenso.

"Los pedófilos tienen que estar en cana, no nosotras", gritó Mariana Gómez apenas escuchó la condena, acompañada por su esposa y familiares.

La joven sufrió una ligera descompensación en la sala tribunalicia tras escuchar el fallo, y debió requerirse la asistencia de personal del SAME, aunque cuando llegó la ambulancia ya se había recuperado.

En el exterior de la sala, numerosos militantes LGTB no ocultaron su indignación por el fallo, mientras que en internet y las redes sociales se generaba una fuerte polémica entre quienes defendían a la chica, y quienes la acusaban de tergiversar los hechos para hacerlos pasar como un acto discriminatorio, cuando en realidad no lo era, al menos en su origen.