Argentina, dejó todo y le alcanzó

El equipo albiceleste ya está en las semifinales, de un torneo atravesado por las críticas al nivel de juego en general y con poco impacto entre los brasileños, un tema que ya analizamos en otras crónicas, pero que no deja de sorprender.

El imponente estadio Maracaná, fue una excepción de lo antedicho y seguramente el irresistible insentido de ver a Lionel Messi, por un lado y por otro, el lógico morbo que la rivalidad con los torcedores provoca, llevó a muchos cariocas a comprar miles de tickets y así, ofrecer un marco más acorde con esta instancia eliminatoria.

Es parte del color del fútbol, que se trate de hostigar desde las tribunas al mas fuerte y de esta manera, cooperar con la causa de los “débiles”, por caso Venezuela, en el partido que acabamos de presenciar y vivir periodísticamente con clara intensidad, claro que los de afuera son de palo, habría dicho hace varias décadas atrás, justamente en este gigante del futbol mundial , Obdulio Varela, una de las espadas con la cual, Uruguay dio el mayor golpe deportivo en la historia del futbol de todos los tiempos, al arrebatarle la Copa del Mundo a Brasil, frente a 200.000 espectadores y los siguen siendo, a pesar que sea un factor imprescindible, para que la fiesta sea.

Sin embargo, la Selección Argentina, es una marca registrada en todo orden y aún en tiempos de transición para algunos, de decadencia para otros, esos colores traccionan y siguen vigentes en esto de seducir a muchos para desafiar todos los obstáculos y estar, de eso se trata, de estar y esté rasgo solo distingue a un equipo en todo el mundo.

Mas de 8.000 compatriotas alentaron y en el final volvieron a desempolvar la liturgia de los tiempos del mundial jugado en este país y donde los hinchas argentinos, dejaron una huella que nadie podrá equiparar en creatividad y lo masivo de esa presencia. Los futboleras volvieron, en muchos casos, después de 5 años, por estos días se cumple un lustro de la final perdida ante los alemanes en el Maracaná, y si bien nadie podrá desplazar aquella frustración, los cantos y las camisetas revoleadas por sobre las cabezas de esta multitud, encendió la mecha y ahora, por que no, la llama de la ilusión, se vuelve a prender, con los nuevos argumentos.

Así las cosas con los sentimientos; aparece una luz y todo lo demás lo hace el fervor, que no entiende de razonamientos y algunas evidencias, si así fuere, no habría demasiada tela para cortar con un equipo que parece reconocerse en cada partido, en el propio campo de juego. Si esas ilusiones que ayer se restauraron en entre los seguidores de la selección, dependieran de las señales de un juego saludable, tendrían cierta objetividad, pero eso no acontece de momento, en consecuencia son las expresiones de deseos y los buenos sentimientos, los que le están dando nuevos créditos a este ciclo.

Tan absurdo como maravilloso.



QUE LE PASA A MESSI....



Alguien quiere sumarse a las infinitas conjeturas que el tema provoca? Es probable que todos o la gran mayoría, tenga sus propias sensaciones que son tan válidas como las reales razones, que por ahora impiden, que veamos en su nivel de juego, al futbolista mas influyente de los tiempos modernos de este juego.

Ya pasaron 4 partidos de este torneo y esa unidad de medida, autoriza a profundizar la cuestión. Messi acaba de cumplir 32 años, es evidente que sus mejores momentos hayan quedado atrás y que de manera esporádica, volveremos a disfrutar de sus encantos y ese ejercicio, también conlleva, reubicarlo dentro de los nuevos esquemas, no solo de la Selección Nacional, sino también, en el Barcelona, donde mejor cuidado se lo ve.

El alto grado de exposición con la casaca albiceleste, desde siempre, encuentra en estos tiempos, mayores riesgos de hace visibles esas características, no obstante este dato que se desprende de la realidad, hay otros factores que conspiran para no se lo note chispeante y voraz.

En varios pasajes de los encuentros jugados acá en Brasil, lo hemos notado fatigado y sin esa energía que le enciende los motores; apoyado en sus rodillas cuando el partido se juega lejos de su posición y solo orientado por sus instinto, cuando sus compañeros lo buscan como siempre, pero solo reciben, un impulso por momentos, frustrante.

Luego del partido en la zona mixta, alguna pregunta sugirió ese tema y el rosarino, quitándole importancia, no esquivó la cuestión, admitiendo que todavía no esta en su mejor nivel y se refugio en los sistemas de juego de los rivales y el estado de los campos de juego, atenuantes que en cierto modo, no son desatinados, pero que si se compara con las ultimas actuaciones y el gama de recursos que lo habitan, difunde una lógica preocupación

El martes en el Mineirao tendrá otra oportunidad para engancharse en medio de estas primeras alegrías y con el incentivo que el oponente de turno genera. Encontrarse con Brasil en estos metros finales, un cruce que no se da desde 2007 cuando el scracht derrotara a los albicelestes en Maracaibo para quedarse con esa edición de la Copa América, acomete con vigor y se lleva puesto absolutamente todo.

Allí otra vez, Messi buscará un resquicio y convertirse en un gran simulador, al menos, de sus propias versiones, esas que lo han colocado en un lugar inalcanzable, pero que ahora en el llano de su nivel, le piden cuentas.

Así es el sistema, implacable y cruel, claro que los genios, son los únicos que pueden revertirlo con la asombrosa cualidad de reinventarse.



La síntesis y formaciones del encuentro:



Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Marcos Acuña (67m Giovani Lo Celso), Leandro Paredes; Lionel Messi; Sergio Agüero (84m Paulo Dybala), Lautaro Martínez (63m Ángel Di María). DT: Lionel Scaloni.



Venezuela: Wuilker Faríñez; John Chancellor, Roberto Rosales (82m Luis Seijas), Ronald Hernández, Luis Mago (55m Yeferson Soteldo); Junior Moreno, Tomás Rincón, Yángel Herrera; Jhon Murillo, Darwin Machis (70m Josef Martínez) y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.



Goles: PT 10m Martínez (A), ST 29m Lo Celso (A).



Estadio: Maracaná (Río de Janeiro).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).