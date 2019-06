Jaguares y Vivas a la final! Deportes 29 de junio de 2019 Redacción Por El equipo argentino apabulló a Brumbies por 39 a 7. El rafaelino fue titular.

FOTO CLARIN PURA POTENCIA./ Mayco Vivas gana metros con decisión.

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, se clasificó anoche por primera vez a la final del certamen que reúne a los mejores equipos del Hemisferio Sur, al vencer por 34 a 7 a Brumbies, en el estadio de Vélez Sarsfield. En el primer tiempo el equipo argentino se fue en ventaja por 20 a 7, y a lo largo del partido logró marcar cuatro tries, mediante Tomás Cubelli, Tomás Lavanini y Matías Orlando, en dos ocasiones, y Emiliano Boffelli. El rafaelino Mayco Vivas fue titular con un valioso aporte en la primera línea, siendo reemplazado a los 5 minutos del segundo tiempo por Nahuel Tetaz Chaparro.

El conjunto que dirige Gonzalo Quesada definirá el título ante el ganador de Crusaders y Hurricanes, que se enfrentaban en la madrugada del sábado de la Argentina. En caso de ganar Crusaders, el torneo se definirá en Oceanía, pero si el vencedor de la semifinal es Hurricanes, el título estará en disputa en Buenos Aires.

Esta fue la síntesis:

Jaguares (39): Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (Cap) y Matías Moroni; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas. Suplentes: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Francisco Gorrissen, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Ramiro Moyano. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Brumbies (7): Tom Banks, Henry Speight, Tevita Kuridrani, Irae Simone, Toni Pulu, Christian Lealiifano (cap), Joe Powell, Lachlan McCaffrey, Tom Cusack, Rob Valetini, Sam Carter, Rory Arnold, Allan Alaalatoa, Folau Fainga’a, Scott Sio. Suplentes: Connal Mcinerney, James Slipper, Leslie Leuluaialii-Makin, Darcy Swain, Murray Douglas, Jahrome Brown, Matt Lucas, Tom Wright. Entrenador: Dan McKellar.

Tantos en el Primer Tiempo: 4', 20', Goles de Díaz Bonilla por Tries de Cubelli y Lavanini (J); 7', 13', Penales de Díaz Bonilla (J); 40', Gol de Lealiifano por Try de Fainga'a Resultado parcial: Jaguares 20 - Brumbies 7.

Tantos en el Segundo Tiempo: 9', 23', Goles de Díaz Bonilla por Try de Orlando -2- (J); 39', Try de Boffelli (J).

Árbitro: Mike Fraser.