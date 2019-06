Los Beatles en la Sociedad Italiana Locales 29 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado 29 de junio a las 22 hs., en la Sala Sociedad Italiana de Rafaela, la banda local Falcone, presentará el Show “Falcone Plays The Beatles”, en el cual interpretarán completo el primer disco del cuarteto de Liverpool, “Please Please Me” y los simples lanzados durante los comienzos de la banda (1962 - 1963).

Cabe destacar que, no solo este fue el álbum fue el que catapultó a la fama a los 4 de Liverpool, dando comienzo a la Beatlemanía, sino que también representa la primera irrupción de una nueva forma de componer canciones dentro del rock y del pop, convirtiéndose así, en un hito cultural en la historia musical del siglo 20.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Marcucci Música o a la banda a través de redes sociales, y además, se pueden comprar por MercadoPago.