Eclipse solar del 2 de julio

El próximo 2 de julio se producirá en Argentina y Chile un eclipse total, este no podrá observase en Rafaela, sin embargo la luna cubrirá entre un 80 a 90 por ciento del disco solar. Lamentablemente esto hará que no se pueda observar la corona del Sol, aún así es un evento astronómico digno de ser observado siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad que amerita el caso.

Para quienes se encuentren pequeña franja de totalidad del evento podrán observar, como aparecen las estrellas y el cielo se transforma en casi noche, tomando el protagonismo del paisaje la sorprendente corona solar.

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, haciendo que la sombra de la primera se proyecte sobre una pequeña porción de la superficie Terrestre, el eclipse es visible en su totalidad sobre esta reducida zona del planeta. Pero ¿porqué no se producen estos fenómenos todos los meses?. Si bien la Luna en su fase Nueva pasa siempre entre la Tierra y el Sol, no siempre se encuentran en un mismo plano orbital condición esencial para que suceda un eclipse.

En todo el territorio nacional podrá observase el eventos desde las 16.30 y durará aproximadamente dos horas por los cual el Sol se ocultará aún eclipsado. Sin embargo esta hora de inicio puede varias para los quienes se encuentren más al Este. Por este motivo es importante tener el punto cardinal Oeste despejado para poder aprovechar a Helios eclipsado.



ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA OBSERVACIÓN

Nunca y bajo ninguna circunstancia puede observarse el sol directamente sin protección, aún cuando este se encuentre eclipsado por la luna.

Nuestra piel posee nervios que pueden percibir el calor del ambiente y hacer que nos corramos de la fuente que lo genera si este excede el límite de tolerancia, esto no pasa con la retina de nuestros ojos. Si esta parte de nuestro ojo se daña causará problemas de visión dependiendo de cuán extendido sea el daño. Es por este motivo que el eclipse del 2 de Julio NO puede observarse de forma directa y sin protección.

FORMAS DE OBSERVACIÓN SEGURA:

Lentes para eclipse: son lentes especialmente diseñados para la observación de eclipses solares que bloquean totalmente la radiación ultravioleta e infrarroja que sea nociva, así como el 99 por ciento de la visible de mayor intensidad. Importante verificar que los mismos cumplan con las siguientes normas de calidad y seguridad: ISO 12312-2 para visores solares y tener la certificación CE que cumple con los requisitos de transmisión de la escala 12-16 de la norma EN 169/1992. Cualquier lente que no cumpla con estas medidas de seguridad no son aptos para ser usados durante el eclipse.

Filtro solar para telescopios: se pueden adquirir filtros solares en ópticas especializadas, estos deben ser de marcas reconocidas que garanticen la calidad del filtro. El filtro debe poder colocarse en el objetivo del telescopio y no en el ocular (dado que si este se daña causará un daño irremediable a la vista). Normas de seguridad: ISO 12312-2 para visores solares y tener la certificación CE que cumple con los requisitos de transmisión de la escala 12-16 de la norma EN 169/1992.

Telescopios solares: este tipo de equipos son recomendados para la observación solar, pero son de alto coste.

Máscaras de soldar: solo vidrios del Nº 14 en adelante, los inferiores no protegen a los ojos. Es muy importante considerar que los anteojos y máscaras (ya sean manufacturados o caseros) deben cubrir la totalidad de los globos oculares sin que se filtren rayos al interior.

Proyección solar: Esta es la manera más segura para la contemplar el eclipse. Se puede hacer un pequeño orificio (de 1 mm) en una cartulina, cartón o cualquier material opaco. El mismo se lo coloca en dirección al Sol y se observa la proyección que del pequeño orificio hace sobre el piso o la pared donde se proyecta. También pueden construir una caja Solar, cuyos planos pueden encontrarse en Internet.

Por último podemos utilizar un telescopio o binoculares para proyectar a través de su ocular sobre una superficie opaca. Sin embargo hay que tener precauciones si se quiere usar este método. Primero no se puede por ningún motivo interponer la mano entre el ocular y la pantalla de proyección ya que los rayos solares se encuentran concentrados y quemarán el tejido. Segundo para proteger el equipo es bueno limitar la entrada de luz del objetivo tapando el mismo con un cartón con un orificio de unos pocos centímetros, esto evitará el sobrecalentamiento del telescopio/binocular. Tercero cada 5 o 6 min tapar la entrada de luz solar para cuidar la óptica del aparato. Cuarto siempre usar oculares de vidrio no de plástico porque los mismos se derretirán.



NUNCA UTILIZAR:



Lentes para Sol

Placas radiográficas

Papel celofán de colores

Vidrios esmerilados

Discos floppy, ni similares.

NO acercar los ojos a lentes de binoculares, telescopios o cámaras fotográficas sin filtros adecuados.



LInk del observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba donde se indica cómo construir cajas solares: https://www.youtube.com/watch?v=uLRoP6OGSeg



Aporte del Observatorio Astronómico Pryzbyl – Severín – Amigos de Urania. EESO 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”