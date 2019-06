Ben Hur quiere llegar a semifinales ante Unión Deportes 29 de junio de 2019 Redacción Por Juegan desde las 15 en el "Néstor Zenklusen", con el arbitraje de Sebastián Ranciglio. El equipo santafesino vendrá finalmente con la Reserva.

FOTO J. BARRERA BUSCA REPETIR./ El Lobo pretende volver a festejar con su gente.

Quiere tener otra tarde feliz en barrio Parque. Ben Hur enfrenta este sábado desde las 15 a Unión de Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Santa Fe, con el arbitraje de Sebastián Ranciglio. Será un único duelo, a desarrollarse en el estadio "Néstor Zenklusen" y donde si al cabo de los 90 minutos se registra un empate, se ejecutarán disparos desde el punto del penal.

El Lobo viene de eliminar a Atlético Rafaela ante un gran marco de público por 1 a 0, mientras que el Tatengue se impuso a Atlético San Jorge por penales, luego de igualar con el marcador en blanco. La diferencia en el equipo visitante es que hace una semana jugó el elenco titular (con los jugadores que dispone actualmente), mientras que esta tarde se presentará la división Reserva, con futbolistas que prácticamente no han tenido rodaje en el primer equipo. La decisión fue tomada en la víspera por el entrenador Leonardo Madelón, que no estará dirigiendo, sino que lo hará Lucas Belotti.

Como se demostró en el partido de la fase anterior, Ben Hur está muy enchufado en este torneo y en la posibilidad de seguir avanzando, dejando atrás el duro golpe que significó quedar eliminado del Regional Amateur. Prueba de ello es que en la semana afrontó con equipo alternativo el partido ante 9 de Julio por la Liga Rafaelina. Otro aliciente, sobre todo para los clubes de ranking menor de la competencia, es el premio económico: el vencedor se asegurará 350.000 pesos.

De todos modos, hay que tener en cuenta que la Reserva tatengue fue tercera en el torneo de la Superliga, haciendo una meritoria campaña, aunque ya no tiene a su entrenador Eduardo Magnín. Pero sus futbolistas intentarán demostrar que pueden ser tenidos en cuenta para el plantel principal.



PROBARAN A OCHOA

Como se preveía, recién minutos antes del partido se conocerá si Leonardo Ochoa puede ser de la partida ya que será probado ante la leve ruptura fibrilar que tuvo en el encuentro ante Atlético. Es sin dudas la gran incógnita, por la importancia que tiene para el equipo de Trullet el ex delantero de Peñarol. Si no puede jugar, lo reemplazará Pablo Pavetti y sería el único cambio en relación al partido con Atlético.

El ganador del enfrentamiento de hoy se medirá en semifinales con el vencedor de Sportivo Bombal - Central Córdoba de Rosario, que juegan el domingo.