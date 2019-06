CRAR, otra vez local ante Tilcara Deportes 29 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En cumplimiento de la séptima fecha de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral, el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a Tilcara de Paraná. El partido principal comenzará a las 16, con el arbitraje de Fabián Prats. A las 14.15 jugarán en Reserva con el contralor de Martín Jaime, mientras que a las 12.45 se medirán en pre-reserva, con Federico Burckwardt como referee.

La formación dispuesta por el Head Coach Cristian Martino será con: Andrés Passerini, Martín Zegaib y Jonathan Viotti; Juan P. Imvinkelried y Gonzalo García; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Tomás Lavalle, Franco Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried y Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Los demás partidos serán: Provincial vs. Universitario de Rosario (Germán Rabbia); Universitario de Santa Fe vs. Pampas de Rufino (Antonio Mendoza); Logaritmo vs. La Salle (Mauro Rivera); y Los Caranchos vs. Alma Juniors (Pablo Ronco).

También en juveniles: CRAR y Tilcara jugarán en Rafaela también en divisiones juveniles este sábado, por la quinta fecha del torneo Dos Orillas. En M-16 y M-17 comenzarán a las 12 horas con arbitraje de Carlos Manera y Gonzalo Barrientos, respectivamente. En M-15 y M-19 empezarán los partidos a las 13.30 con el contralor de Franco Merlino y Diego Costa.