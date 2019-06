Faltó parte del texto

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la edición de la víspera la nota relativa al ciclo de vacaciones de invierno que se ofrecerá en el Centro Educativo Tecnológico de ATILRA no se publicó completa, además de faltar la ficha técnica de una de las propuestas - detalle que ofreceremos cuando se reitere la información, no se se incluyó el importante detalle que significa la reserva de entradas. Texto que se ofrece seguidamente.

Las entradas son totalmente gratuitas, pero a efectos de evitar que las mismas se retiren y luego no se usen, es que al momento de retirarlas, se deberá entregar en concepto de garantía de concurrencia $100 por entrada, importe que será reintegrado al momento de presentar la entrada en el CET, previo a la función. Podrán buscarse a partir del viernes 28 en la Sede Sindical de Atilra, ubicada en José Ingenieros 268.

El productor general de ambas obras es Héctor Luis Ponce (PEProducciones), a su vez, Presidente de Fundación Atilra, quien con espíritu solidario como la institución que representa, ha dispuesto ceder las piezas teatrales a Fundación Atilra sin cargo, con la condición de que las mismas también sean presentadas en el auditorio del CET Atilra con entrada libre y gratuita para que todos los niños y niñas tengan acceso a un espectáculo infantil juvenil de calidad nacional e internacional.