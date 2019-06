Consumo y mercado interno

Así como la problemática de la inseguridad fue el eje temático principal sobre el que se articuló la campaña electoral en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional será la crisis económica y sus consecuencias en el empleo y el deterioro de los indicadores sociales la columna vertebral de los discursos al menos de los candidatos de la oposición. Cómo pagar la deuda y los grandes vencimientos de los próximos años también constituye un asunto de primera necesidad en la agenda de campaña de la oposición por entender la mala gestión del Gobierno en lo que hace al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el desafío es de qué manera recuperar la senda del crecimiento sostenido que derrame beneficios a todos los argentinos, que se genere empleo, se recupere el consumo y el mercado interno, y se reduzcan tanto la pobreza como la indigencia.

Por el lado del Gobierno, nuevamente se insistirá en plantear la dicotomía entre el antes y el ahora, es decir mostrar el modelo de gobierno kirchnerista con corrupción y un relato que desvirtuaba la realidad a través de la manipulación de datos estadísticos del INDEC y contrastarlo con el presente, donde se ejecutan obras de infraestructura a costo real sin el sobrecosto de las coimas a la vez que no se procuran ocultar los problemas.

No obstante, esa decisión de reflejar la realidad conducía al Gobierno a una inevitable derrota en las urnas en las próximas elecciones principalmente por el malhumor social por las consecuencias de la crisis socioeconómica. En este contexto, el Gobierno debió acelerar la implementación de una serie de anuncios en busca de recuperar el poder de compra de la gente y de esa manera reactivar el consumo y motorizar la economía.

Con esa consigna aparecieron los planes de rebajas en el precio de los automóviles solo por un mes, los acuerdos en torno al Plan de Precios Esenciales y la revitalización del Programa Ahora 12 para financiar sin interés, lo cual no es poco en una economía signada por la inflación, compras en prácticamente todos los rubros del comercio.

En junio, en el marco de los descuentos en la compra de vehículos nuevos, las concesionarias registraron un aumento del 25 por ciento en las operaciones lo que decantó en una extensión de los beneficios por otro mes. Agradecen la industria automotriz que emplea a miles de personas en todo el país en una decena de plantas fabriles, cientos de empresas autopartistas y por supuesto las concesionarias.

Además, esta semana la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación anunció que el programa Ahora 12 se extenderá a todos los días de la semana, tal como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lo había solicitado. La decisión de ampliar el programa Ahora 12 a todos los días y agregar los rubros pequeños electrodomésticos y perfumería tiene como objetivo continuar fomentando el comercio interno en el país y sumar dos rubros nuevos a los 20 ya existentes. El programa -con la extensión en cuanto a días y rubros- se prolongará hasta el 31 de diciembre próximo lo que otorga un cierto alivio al sector comercial, también abrumado por las reiteradas caídas en los niveles de ventas desde el año pasado. Entre otras novedades se destacan que se duplicó el tope de venta para anteojos, de 5 mil a 10 mil pesos, y en cuanto a motos, pasa de 80 a 120 mil pesos. Asimismo, desde el Gobierno se informó que las tiendas de rubros generales podrán ofrecer colchones y televisores con el programa.

El Gobierno explicó que la iniciativa se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes e incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la creación de más y mejor empleo. Según la Casa Rosada, es prioridad para el Estado Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.

Otro dato que destacan desde el Gobierno es que por la baja de la tasa anunciada, más de 200 cadenas comerciales en todo el país adheridas al programa Ahora 12 ofrecen cuotas sin interés. Es que dispuso a fines de mayo poner en marcha una reducción del 45% al 20% la tasa nominal anual del plan para financiar compras con tarjeta de crédito, decisión que estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo.