Molinero Directora en el Sudamericano Sub 12

En el Sport Social Club de Villa María, Córdoba, se realiza esta semana el Campeonato Sudamericano Sub 12, que se lleva a cabo en nuestro país luego de 11 años. El citado evento tiene como Directora a la rafaelina Florencia Molinero, un justo reconocimiento para quien está trabajando intensamente por el tenis femenino argentino.

El certamen fue inaugurado el lunes 24. La AAT estuvo representada por su Presidente Agustín Calleri, la Directora de la competencia Florencia Molinero; el Director Ejecutivo, Martín Vassallo Argüello; y el Director de Desarrollo, Franco Squillari. Los acompañaron el gerente general de COSAT, Iván Machado; el representante de ITF en Sudamérica, César Kist; el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis, Juan Pérez; el presidente del Sport Social Club, Jorge Solá; y el licenciado Marcos Bovo, presidente del Ente Turismo, Deporte y Recreación de la municipalidad de Villa María.

El equipo argentino está integrado por Zoe Lazar, Sara Conde y Agustina Etchart, por el lado de las chicas; y Romeo Arcuschín, Mateo Carballo y Juan Ignacio Gallego, por el lado de los varones, bajo la supervisión de los capitanes Mariana Díaz Oliva y Gonzalo Pressón, y el equipo de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis liderado por Franco Squillari.



SORTEO DE WIMBLEDON

Los tenistas argentinos Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Lóndero, Federico Delbonis y Guido Andreozzi debutarán ante rivales que ofrecen buena perspectiva en el cuadro principal de single de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. A partir del lunes sobre el césped del All England Club de Londres, entonces, la principal problemática albiceleste será, como históricamente sucedió, la superficie de césped. Más aún con la ausencia del tandilense Juan Martín Del Potro (11 del ranking), el que mejor se suele adaptar y cuartofinalista 2018, pero que fue operado nuevamente por una fractura en la rótula de la rodilla derecha.

El porteño "Peque" Schwartzman (24) será el representante argentino de mejor ránking y debutará ante el australiano Matthew Ebden (91). En tanto, el bahiense Pella (26) se estrenará contra el rumano Marius Copil (84).

El correntino Mayer (56), por su parte, comenzará ante el letón Ernests Gulbis (90), mientras que "Topito" Lóndero, jugará por primera vez en Wimbledon y debutará ante el francés Benoit Paire (32). El azuleño Delbonis (76) chocará con el inglés Daniel Evans (65).

El porteño Andreozzi (116), por último, quien no superó la ronda inicial en sus dos incursiones anteriores, jugará ante al serbio Laslo Djere (30).