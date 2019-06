Les comentamos Libro

LA PALABRA DE CARLOS CARELLA Perla M. de Carella Eudeba 355 pág. (…) Antes de seguir, voy a contarles quién soy, me llamo Perla Maguid, tucumana, maestra jardinera, (especialidad que ejercí en Tucumán). En mayo de 2016 se cumplieron cuarenta y cinco años que nos conocimos con Carlos Carella, formamos una pareja que nos trajo mucho placer compartir, tuvimos un hijo y ahora tengo un nieto y una nieta. No soy escritora, pero tengo mucho material que fue juntado primero por su mamá (Ana Castaño de Carella) y luego por mí, de donde saqué entrevistas y comentarios para armar este libro. Creo que su coherencia y su pensamiento no pueden quedar en el olvido. Y para que el Negro Carella siga vivo en la memoria, empiezo a escribir estas líneas que no sé si terminaré, no sé si serán editadas, no sé si alguien las leerá, pero las escribiré igual. (…)