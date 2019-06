Lifschitz inauguró la 25º edición de Agroactiva

El gobernador Miguel Lifschitz participó este jueves de la apertura oficial de la 25º edición de Agroactiva, que se desarrolla hasta este sábado, en un campo ubicado en el cruce de la autopista Rosario – Córdoba, y la ruta nacional N° 178, en la ciudad de Armstrong.

Durante la inauguración, también estuvieron presentes, el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia; la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani; la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi; además de legisladores nacionales y provinciales e intendentes y presidentes comunales, entre otras autoridades.

La mega muestra, de la que participan 150 empresas de Santa Fe, cuenta con una presencia histórica del gobierno de la provincia, a través del programa Santa Fe Expone del Ministerio de la Producción, con el stand más grande de la expo.

“En esta región late el corazón agropecuario y agroindustrial de la Argentina, el sector más dinámico, competitivo y moderno de nuestra economía. En 25 años Agroactiva se ha convertido en la muestra a campo abierto más importante del país”, señaló el gobernador.

“Desde el gobierno provincial hemos acompañado en estos cuatro años a Agroactiva y a todo el sector agroindustrial; lo hemos hecho dándole un marco de estabilidad y previsibilidad en materia tributaria. También, hemos priorizado la inversión en infraestructura, algo clave para el desarrollo. Además, hemos avanzado en promover y alentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales”, destacó.

Lifschitz también resaltó “el trabajo con criterio de sustentabilidad, en donde se mantenga la competitividad del sector. Creemos en una agricultura sustentable, para no volver a las prácticas del siglo XX”.

“Ha sido un privilegio y un honor participar como gobernador durante estos años en este acto tan importante, que no es otra cosa que una gran fiesta del trabajo y de la producción santafesina”, concluyó.



.SALUDO DE MACRI

Y OTROS DISCURSOS

Durante el acto de inauguración se vio un video con el el saludo del presidente Mauricio Macri que envió palabras de aliento para los productores, los empresarios y los organizadores de la mega muestra. En primer lugar los alumnos de la banda musical del municipio local entonaron las estrofas del himno nacional, luego fue el momento de los discursos que, en un año electoral tuvieron varias frases destacadas que los asistentes, contados de a miles, escucharon atentamente.

La presidente de AgroActiva, Rosana Nardi, enfocó su discurso de apertura oficial en los inicios de la mega muestra agradeciendo a los impulsores y a los integrantes del equipo organizador que a lo largo de las distintas ediciones han colaborado para consolidarla.

Nardi se remontó a AgroActiva como idea: “Al principio, los sueños parecen imposibles, luego improbables y eventualmente algunos de ellos se vuelven inevitables. AgroActiva es producto de un gran sueño que comenzó hace 25 años, acá mismo, de la mano del Centro Industrial y el club Defensores de Armstrong”.

El funcionario de la gestión de Luis Miguel Etchevehere en su discurso declaró: “Es un placer estar en el corazón productivo de Argentina y ver lo que es esta muestra que me voy a quedar a disfrutar lo que es la innovación en maquinaria agrícola y los productores. El presidente Mauricio Macri sabe quienes están detrás de las 145 millones de toneladas de la última campaña y quienes son los protagonistas: los fabricantes de maquinarias agrícolas; contratistas; acopiadores; los que despachan combustible; los que están con los repuestos y han logrado que se llegue a esta cosecha récord. Desde la gestión del presidente Macri hemos duplicado la producción de trigo; al llegar a 19 toneladas y se creció un cincuenta por ciento el área de siembra de maíz. Evidentemente están cambiando muchas cosas y con las provincias estamos cambiando las logísticas y los distintos sistemas para mejorar todo el proceso desde la cosecha hasta la descarga en puerto con distintas tecnologías. Sabemos que falta mucho para hacer juntos y no queremos volver para atrás cuando un cultivo como el maíz o el trigo estaba frenado por las retenciones y los Roer. Los Roer eran una ciénaga pestilente porque no era transparente para la exportaciones. Queremos un país con transparencia”.

El intendente de Armstrong, la ciudad anfitriona de la mega muestra expresó: “A pesar de la temperatura vemos como el ambiente dentro de AgroActiva se ha calentado porque hay muchísimo calor humano; muchísima gente y muchas personas visitándola. En fechas donde se cumplen 25 años de vida institucional podemos recordar tantas cosas. Para nosotros los armstronences que la vimos nacer y generarse a AgroActiva es un orgullo muy grande. ”.



ESPACIO INSTITUCIONAL

Luego del acto de apertura, Lifschitz recorrió la muestra y, posteriormente, inauguró el stand provincial, y saludó a los expositores.

Santa Fe cuenta nuevamente este año con un espacio institucional en el que se informará acerca de los programas de gobierno de los distintos ministerios, mientras que algunas áreas tendrán stands específicos de promoción: el Ministerio de Salud con una campaña de vacunación; la Secretaría de Estado de Energía con empresas del sector de energías renovables; la secretaría de Turismo; Santalab, el Laboratorio de Innovación Pública de Santa Fe; la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal); y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), entre otros.

También, dispone de un auditorio y salas de reuniones en los que se realizarán actividades de divulgación, charlas, reuniones y encuentros entre los distintos sectores productivos y las autoridades provinciales.

En el lote destinado al espacio institucional, startups de tecnología aplicada al agro exhiben toda la innovación y el potencial santafesino en la materia. La ubicación preferencial responde a un fuerte trabajo del gobierno provincial junto a Agroactiva, en el armado de otro espacio más amplio que contiene y potencia la participación del AgTech y la innovación como un todo, la Tecnoplaza.

La preponderancia de este sector en la muestra se fundamenta en la decisión política de potenciar el ecosistema AgTech que lleva adelante Santa Fe mediante la creación de la Mesa Provincial que convoca a más de 40 empresas e instituciones provinciales como un espacio de sinergia público-privado para el desarrollo del sector, promoviendo instancias de participación en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores.