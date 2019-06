Está en marcha el equipo de Perotti

Los integrantes del equipo que el gobernador electo, Omar Perotti, designó para llevar adelante el diálogo por la transición con el actual gobierno provincial concretaron ayer en la ciudad de Santa Fe su primera reunión en la que esbozaron un borrador con los temas principales que plantearán a sus contrapartes que representarán al gobierno de Miguel Lifschitz en la negociación.

"El objetivo principal de esta etapa es que se cumpla la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917 la cual adhirió la provincia mediante la última Ley de Presupuesto, y que establece que durante los dos últimos trimestres del año al fin del mandato no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente", plantearon a través de un comunicado divulgado anoche.

Tal como publicó este Diario, los integrantes de este equipo son los senadores Alcides Calvo y Armando Traferri (departamento San Lorenzo), los diputados provinciales Leandro Busatto y el rafaelino Roberto Mirabella junto al actual asesor legislativo del PJ, Rubén Michlig, quien además fue el ministro coordinador que participó en el 2007 del traspaso entre el gobierno de Jorge Obeid y el gobernador electo de ese entonces, el socialista Hermes Binner.

Los cinco miembros de esta mesa que participaron de este primer encuentro consensuaron una agenda de temas para conversar la semana que viene con los representantes que designe Lifschitz. Es que el ministro de Gobierno de la actual administración provincial, Pablo Farías, se comprometió a comunicar el lunes próximo la fecha y la hora del primer encuentro entre las partes, que quizás permita tomar la primera fotografía entre Perotti y el actual mandatario provincial después de las elecciones del 16 de junio.

En tanto, Calvo -que además es presidente de la comisión de Presupuesto del Senado- afirmó ayer que "una cuestión fundamental es vernos las caras y que no tengamos sorpresas a partir del 11 de diciembre". En declaraciones a LT10, estimó que la semana próxima podría concretarse el primer encuentro entre Perotti y Lifschitz y enumeró algunos de los temas centrales que llevarán a la mesa, como las obras públicas que ya están adjudicadas. Si bien aclaró que "se van a respetar", el legislador consideró que "algunas puede darse que estén adjudicadas y todavía no se ha firmado el contrato, habrá que distinguir si tienen financiamiento externo y si están incluidas en el actual presupuesto".

Por último, Calvo señaló que uno de los temas que se planteará es acceder al estado de ejecución de presupuesto de recursos y gastos de la Provincia. De todos modos, sin dramatizar, sugirió que "hay que sentarse y trata de llevar de la mejor manera este período".