El fantasma de Madrid

Esta tarde en el estadio Maracaná, el equipo albiceleste se cruzará con su par venezolano, en instancias de cuartos de final de esta nueva edición de la Copa América; por ahora, el pueblo brasileño, no lo vive como en tiempos del Mundial jugado en estas costas hace 5 años.

Recorrer la Inmensa vereda de la Av. Atlántica en Copacabana, es una imagen fiel de este contraste. Pocos pululan identificados con las camisetas de sus países o clubes, una postal indesmentible de la presencia de un evento futbolero con predicamento. Al carioca, también lo notamos en bahianos y gauchos, sin dejar afuera de esta observación a los mineiros, que alejados de la costa y su prosperidad, también sobrellevan, lo que aquí en brasil como en nuestro país, llamamos, crisis.

Hay preocupaciones que calan mas hondo que el fútbol, tal el grado de las dificultades que sobrelleva el ciudadano medio y el poco margen para seguir cayendo en escalas sociales cada vez, menos sustentables.

No se trata en este informe, de profundizar en los temas mas socio políticos, en este caso de Brasil, pero tampoco se puede soslayarlo, ya que interviene directamente, en el interés y en la presencia de los locales en los estadios, generalmente, despoblados. Conmebol, por otra parte, intenta difundir una estadística que desmentiría, a este cronista, pero claro, sí solo no abocamos a leer números, caeríamos peligrosamente, en una conclusión subjetiva.

Según los organizadores de éste antiguo torneo, el promedio de asistente a los partidos superó en la fase de grupo, un 10 % al jugado hace 4 años en Chile, lo cual, ha dejado a todos satisfechos, porque las recaudaciones, han sido muy jugosas; por ejemplo, en el partido de Argentina en Porto Alegre, los 31.900 espectadores que pagaron su butaca, dejaron 7.300.000 reales en arcas de comité organizar (algo así de $ 800.000.000), una cifra impensada para el fútbol de nuestro país.

No obstante ese dato cuantitativo, no se corresponde con el otro, en una nación que respira futbol y rivalidades como pocas en el planeta, en consecuencia, el pueblo brasileño, por ahora, le ha dado la espalda a esta Copa, sin que por ello, una minoría, acomodada y un grupo de turistas, puedan acceder a pagar tickets que se expenden por encima de los 300 reales.

Esto también explica, el porque, los argentinos, por ejemplo, llegaron y lo están haciendo en estas horas, en un número inferior al previsto y deseado.

Lo antedicho, no le quita encanto a esta bahía encantada y a este estadio mítico, sin dudas, el gran templo del fútbol mundial, donde esta tarde, se jugará este partido con un clima de verano pleno; las temperaturas, esta por arriba de los guarismos de la época y se pronostica, que a las 16, vamos a superar los 35 grados, lo cual será un factor mas, a tener en cuenta al momento de analizar, los 90 minutos (no habrá alargue si hay empate, solo de procederá a la definición desde el punto del penal), y tener mas clara las razones de un resultado que dejará en el camino, a uno de ellos, con disimiles repercusiones. Para el futbol de Venezuela, una eliminación, es un escenario lógico, para nuestro equipo, una afrenta a la historia.

El 22 marzo pasado y ante la falta de selecciones europeas de fuste, AFA, organizó un amistoso en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, con la intención de darle la bienvenida Lionel Messi, que se había apartado luego de la eliminación en Kazan frente a los franceses, con la necesidad recaudadora de la época y con la convicción, que el rival elegido, sería ciertamente accesible; como se recordará, todo salió muy mal, no porque los espectadores no se sintieran atraídos, sino porque, el combinado, no fue el partener imaginado, tomo dimensiones de gigantes y nos hizo pasar una noche de perros, ganándole al equipo de Scaloni 3 a 1, por segunda vez en la historia y en el cual Messi, apenas intervino discretamente en el juego.

Si a esto le agregamos que en las ultimas eliminatorias, Argentina no pudo superar a este rival en ninguna instancia, las presuntas facilidades, han quedado aplastadas por estas irrefutables referencias, no obstante, hay momentos donde el peso de apellidos en el futbol, agregan valor y este plus, solo puede generarlo, el equipo de Scaloni, con jugadores templados para estos momentos límites; al menos así debería ser, enhorabuena que suceda, entonces.



UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ACUÑA



En medio de esta danza de nombres que han bailado al ritmo de las dudas del joven entrenador argentino, mas de 40 en los 13 partidos que ha dirigido, esta tarde, utilizará a otro volante para seguir buscando un perfil mas competitivo

Marcos Acuña, elegido en la etapa de Jorge Sampaoli y que jugara algunos minutos frente a Qatar en Porto Alegre, saldrá entre los titulares, con la misión de fortalecer esa frágil línea de volantes, quebrada por casi todos los rivales anteriores y en la cual se lo vio en total soledad a Leandro Paredes. Scaloni en lo que va de la Copa, probó con Lo Celso, parte de su plan oficial, ante la liviandad del ex Central, intentó reforzar con Roberto Pereyra y con el itinerante Rodrigo De Paul. Nunca pudo lograr que el medio juego sea respetado y fue allí, donde, sobre todo Colombia y en parte Paraguay, tomaron el control del juego.

En el ultimo juego, apareció Marcos Acuña, en la posición que mejor le talla y con su experiencia y firmeza, arregló en parte esos desajustes y como este ciclo esta destacado por lo empírico, para el partido de hoy, será titular, aún, no cumpliendo con la cantidad de horas de entrenamientos que acrediten otros méritos.

Parte de una improvisación, que no tiene relación con los cambios que todo entrenador tiene en derecho de hacer pensando en las cualidades del oponente, sino, por las intrigas que acompañan cada decisión.

En el estadio donde 5 años atrás Argentina jugaba la final de Copa del Mundo, hoy, por los 4tos de final de la Copa América, otra ves, la sinfonía de cantos y anhelos, se van a reunir detrás de los colores albicelestes, con la expectativa de seguir en Brasil y mudarse a Belo Horizonte, para seguir haciendo historia.





Posibles alineaciones:

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Leandro Paredes; Lionel Messi; Sergio Agüero, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Ronald Hernández, John Chancellor, Luis Mago; Junior Moreno, Tomás Rincón, Yángel Herrera; Jhon Murillo, Darwin Machis Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.



Estadio: Maracaná.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Hora. 16.00