Panorama Político Locales 28 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BONINO SIGUE

EN CAMBIEMOS

Al final Cambiemos Rafaela se dobló un poco pero no se rompió. Las malas relaciones entre Leo Viotti y Lalo Bonino a partir de la campaña de las PASO dejó huellas para siempre. El radical le ganó en las urnas por segunda vez al macrista, esta vez por una amplia diferencia, pero desde ese momento avanzan por caminos separados. Las primarias también instalaron a Mauricio Basso como el dirigente con mayor proyección del PRO rafaelino ante un Bonino desgastado por la función legislativa y las derrotas electorales.

En el inicio de esta semana se concretó reunión clave en el PRO. Al final hubo coincidencias para dejar que el tiempo acomode las cosas y Lalo se mantendrá dentro de Cambiemos, que tiene seis concejales. A fin de año, cuando se discutan las autoridades del cuerpo legislativo quizás haya humo blanco rapidito o bien se reaviven las heridas. A esperar esta otra novela.



¿TERMINO LA

CAMPAÑA?

El ex candidato a intendente por el partido Podemos, Oscar Gasparotti, parece continuar con la visita a los vecinos de Rafaela a pesar de que hace casi dos semanas se realizaron las elecciones. "Continuamos dialogando con nuestros conciudadanos, escuchando sus preocupaciones y llevando información sobre la realidad", sostiene el comentario de ayer por la tarde en la cuenta de Facebook, acompañado por una foto del referente junto a dos jóvenes compartiendo unos mates en torno a una mesa.

Si bien logró 1.752 votos (3,24%) en las elecciones del 16 de junio, Gasparotti está decidido a mantener un perfil político alto. Esta semana publicó un mensaje picante en el que afirmó que "a una semana de la elección, solo quedaron nuestras propuestas, que son y serán los temas de agenda: seguridad, trabajo genuino, construcción de viviendas, trabajar con los jóvenes en diferentes oficios, vivero municipal, y la reforma de las aceras céntricas para una mejor circulación de peatones y ciudadanos con movilidades diferentes". Además, agregó en su lista de proyectos de campaña "la creación de un cuerpo para los controles de tránsito, Las Uvitas, el trabajo para direccionar los fondos municipales... continuaremos con nuestro equipo trabajando para una ciudad mejor".

Así, Gasparotti está decidido a sostenerse en la escena política más allá del calendario electoral.



CASTELLANO

MANTIENE EL RITMO

Luego de haber logrado con comodidad la reelección como intendente, Luis Castellano exhortó la semana pasada a su equipo de gobierno a no bajar la intensidad de trabajo en la gestión. Y parece querer dar el ejemplo como en esta semana, que viajó a Santa Fe y Buenos Aires en apenas un par de días.

"Este martes firmé un convenio marco con el gobernador Miguel Lifschitz, el cual habilita la implementación del programa 'Iluminá tu provincia' en nuestra ciudad, para el reemplazo de la iluminación antigua de la vía pública a LED", explicó aunque no trascendieron fotos junto al mandatario provincial.

Y de la capital provincial viajó directo rumbo a la Capital Federal. "Llevamos a cabo una reunión en Vialidad Nacional con Eduardo Plasencia, el presidente del Concejo Municipal (Lalo Bonino), el presidente del Centro Comercial (Andrés Ferrero) y el presidente de la Agencia de Desarrollo (Gabriel Gentinetta) para rediscutir el desarrollo de la obra de la Ruta 34 y la circunvalación de la ciudad", informó tras el encuentro al que llegó acompañado por Carlos Maina, secretario de Desarrollo Económico del Municipio. Al menos se trajo la certeza de que el proyecto de autopista de la 34 está listo y que en dos años deberían concluirse los trabajos en la región, aunque en este país hay que reservar un amplio margen para la duda.

Todos recuerdan al presidente Mauricio Macri cuando realizó, hace casi dos años, una fugaz visita a esta ciudad junto a la primera dama, Juliana Awada, para evaluar los avances en la obra de la 34. Incluso compartió un breve acto en un tramo de la variante, no tan lejana al Complejo Ambiental de esta ciudad, con el intendente Castellano y el gobernador Miguel Lifschitz. Una vez que pasaron las elecciones del 2017, todo se paralizó.



LAS CERTEZAS

DE PEROTTI

El senador nacional y gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti oficializó su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. "Desde un principio fui claro sobre mi apoyo a la fórmula del Partido Justicialista de Alberto y Cristina", subrayó el rafaelino. "Desde la conformación del frente en Santa Fe tomé el compromiso de acompañar la decisión que tomara mi partido", agregó.



LA TRANSICION,

NUEVA NOVELA

En el primer semestre del año nos entretuvimos con las elecciones santafesinas. Primero con el cierre de listas, después con la campaña para las PASO del 28 de abril y finalmente con las generales del 16 de junio que consagraron al rafaelino Omar Perotti como gobernador electo.

Ahora se viene el segunda parte del 2019 con la novela "La transición" que va entregando pequeñas dosis de información. Todavía falta el gran encuentro entre Perotti y el actual jefe del Estado provincial, Miguel Lifschitz, que podría concretarse la próxima semana cuando el almanaque ya marque el comienzo de julio. O bien podría darse el 9 de julio, cuando Rafaela sea sede del acto principal de la Provincia por el Día de la Independencia frente a la Municipalidad -siempre y cuando no llueva, porque en ese caso se realizará en el Cine Teatro Belgrano-.

Por lo pronto, Perotti definió su quinteto para administrar la transición mientras espera que Lifschitz defina los suyos. No podían faltar dos rafaelinos: Alcides Calvo y Roberto Mirabella. Completan el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, el diputado provincial, Leandro Busatto y el ex ministro coordinador durante la última gobernación de Jorge Obeid -terminó en 2007-, Rubén Michlig, actual asesor del bloque de diputados peronistas en la Legislatura.

Desde el Gobierno provincial no están tan apurados en poner en marcha la mesa de transición porque, según entienden, podría significar ceder espacios de poder. Y está claro que el mandato de Lifschitz termina en diciembre, el 10. Cinco meses de transición podría interpretarse como una suerte de cogobierno en el que todos se sentirían incómodos, bajo un clima de desconfianza.

De todos modos, el senador Calvo anticipó algunas reglas de juego: "Una cuestión fundamental es vernos las caras y que no tengamos sorpresas a partir del 11 de diciembre" declaró a LT10. Que nadie se guarde nada bajo el poncho.