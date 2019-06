60 jóvenes finalizaron “Mi primera licencia de conducir” Locales 28 de junio de 2019 Redacción Por Este programa se enmarca en una serie de acciones concretas de prevención a través de la educación vial que lleva adelante el Municipio.

FOTO PRENSA MUNICIPAL BUEN PROMEDIO. Se centra en concientizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la vida al momento de la circulación en las calles.

Finalizó la segunda edición del año del curso “Mi primera licencia de conducir” con la participación de 60 jóvenes. La capacitación se desarrolló a lo largo de cuatro clases en el Salón Verde del edificio municipal con la entrega de certificados correspondiente.

Este programa se enmarca en una serie de acciones concretas de prevención a través de la educación vial que lleva adelante el municipio y se centra en concientizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la vida al momento de la circulación en las calles.

“Lo importante es la gran demanda de los chicos de ser parte de este programa que ya lleva varios años. Es una política pública que, entendemos, tiene un lazo fundamental con la protección de la vida”, comentó el secretario de Gobierno y Ciudadanía del municipio, Eduardo López.

En cada edición “se incorporan conocimientos que van más allá de la seguridad vial e involucran a su comportamiento como conductores, el tema de los efectos del consumo de alcohol en la conducción, el sentido de invulnerabilidad que tienen a veces los jóvenes, reanimación cardio-pulmonar, conocimientos sobre el estado de seguridad de los vehículos antes de salir a la calle, entre otros”.

“Son conocimientos que se han ido sumando y que mejoraron la calidad académica del curso y que les brindan muchas herramientas a la hora de la conducción. Insistimos en que la construcción de una mejor política de seguridad vial se realiza de forma conjunta entre el Estado y los ciudadanos, en este caso los chicos que se inician como conductores en la vía pública. Por eso vamos a seguir trabajando a lo largo del año con más ediciones”, adelantó el funcionario.



LAS EXPERIENCIAS DEL CURSO

Selena Santillán contó: “Soy de la escuela Nº 615 de barrio San José, somos la primera promoción de la escuela. Me enteré del curso a través de una compañera y me interesó la posibilidad de sacar el carné porque era algo que necesitaba realmente”.

“Mis padres también me insistían para que lo hiciera y que pueda andar por la ciudad. Las charlas me sirvieron un montón, porque aprendí muchas cosas que no sabía”, agregó.

Talía Lencina, dijo por su parte: “Soy de la escuela de barrio San José. Decidí venir a la charla para poder sacar el carné. Me sirvió mucho porque aprendés un montón de cosas, y está bueno que se complemente con RCP que a veces uno desconoce”.

Otra asistente del curso, Milagros Flores, manifestó: “Voy a la escuela Vecchioli, a quinto año. Decidí venir al curso porque ya tengo mis 18. La capacitación me sirvió un montón porque aprendí cosas que no sabía, por ejemplo cosas mecánicas de la moto, la charla del alcohol. Todos los que quieran sacar el carné se pueden acercar para aprender y manejar con responsabilidad”.

Finalmente, José Góngora, afirmó: “Voy a la escuela Vecchioli. Decidí hacer el curso para concientizarme de cómo era el manejo en la ciudad, porque es muy difícil manejar. Mi tío me decía que me anote, que me iba a servir para relacionarme con los otros que también manejan por la calle. Todo me sirvió, como la parte del RCP y las clases de las señales”, expresó.