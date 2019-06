Cinco de CRAS en Programa Dakar 2022 Deportes 28 de junio de 2019 Redacción Por ATLETISMO

FOTO ARCHIVO ANGELINA ZANATTA

Cinco atletas entrenados por el profesor Leandro Bonamino en el CRAS de nuestra ciudad han sido seleccionados en la primer instancia del Programa JJOO de la Juventud Dakar 2022. Cabe aclarar que se trata de una detección de chicos que poseen talentos, biotipos, condiciones y habilidades que enmarcan en un modelo de marcas a buscar y seguir en este proceso a los Juegos Olímpicos de la Juventud de ese año, y que el proceso apunta a chicos nacidos en los años 2005 y 2006.

“El camino es y será largo y muy difícil, del 100% de chicos seleccionados en todo el país, dentro de 4 años, solo quedarán el 1% o quizás menos, pero no obstante es un incentivo enorme el que se siente recibir está noticia. Solo hay que trabajar y seguir trabajando y hacer entender a los chicos principalmente y al entorno que al principio hay que restarle importancia a esto, solo es un primer paso, el primero de miles, y seguir trabajando como siempre, eso nos dio todo lo que se fue consiguiendo con el tiempo, de lo contrario, si no se entienden estos detalles y no se dejan claros con los chicos, iremos camino al fracaso”, expresó Bonamino en un análisis que no oculta la felicidad y el orgullo natural ante las convocatorias, pero apelando a la cautela necesaria.

Los atletas convocados son los siguientes: – Angelina Zanatta (nacida en el año 2005)(Marcha Atlética); Camila Rodríguez (nacida en el año 2005) (80m llanos y 200m llanos); Nicolás Paz (nacido en el año 2005) (80m cv, 80m y 200m llanos, Salto en Largo y Salto en Alto); Valentina García (nacida en el año 2006) (80m cv, 80m llanos, Salto en Largo y Salto en Alto) y Nahuel Pinardelli (nacido en el año 2005) (Salto en Largo, 80m llanos y 200m llanos).