Ranciglio, el árbitro este sábado de Ben Hur-Unión

La Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer las autoridades para los enfrentamientos donde se definirán tres semifinalistas, este fin de semana por la Copa Santa Fe 2019.

El partido que jugarán el sábado Ben Hur y Unión de Santa Fe en el estadio "Néstor Zenklusen", a partir de las 15:00, tendrá el arbitraje de Sebastián Ranciglio. Los asistentes serán Federico Cuello y Matías Bianchi, mientras que como cuarto árbitro se desempeñará Hugo Fleita.

Casualmente, Ranciglio (oriundo de Casilda) también había dirigido el único antecedente entre ambos equipos por este torneo, el 16 de julio de 2016. Recordemos que en esa ocasión jugaron en Santa Fe y se impuso el Tatengue 2 a 0 con tantos de Martín Rolle, uno de penal. Ese día, Ranciglio había expulsado en el primer tiempo a Marcos Cordero, el arquero del Lobo.

En tanto, el domingo se disputarán los otros dos cotejos: Porvenir Talleres de Villa Constitución vs. Sportivo Las Parejas, en Villa Constitución, árbitro Carlos Boxler, asistentes Gonzalo Ferrari, Javier Caro Aguirre, cuarto árbitro Brian Roldán.

Finalmente, Sportivo Bombal vs Central Córdoba de Rosario se jugará con Sebastián Mastrángelo como árbitro, Diego Martín Matías Coria asistentes, mientras que Nahuel Biagiola será el cuarto árbitro.



OCHOA, COMPLICADO

La ecografía que se realizó Leonardo Ochoa determinó un pequeña ruptura fibrilar lo cual abre un interrogante bastante grande sobre si podrá ser de la partida. De todos modos, el desequilibrante delantero de Ben Hur no se lo quiere perder y está realizando con normalidad la parte aeróbica en los entrenamientos para tratar de llegar. Seguramente el mismo sábado será probado antes del partido.

El plantel que dirige Carlos Trullet hará la práctica previa al partido este viernes a las 18.15, luego del partido de la selección argentina ante Venezuela por la Copa América. Luego, a la noche, concentrará en el Hotel Plaza Ben Hur.

Por el lado de Unión, el entrenador Leonardo Madelón podría presentar el mismo equipo que jugó ante Atlético San Jorge y que pasó a esta instancia por penales.