El plan de descuentos seguirá en julio
Automotores
28 de junio de 2019

FOTO ARCHIVO PLAN AUTOS. Se confirmó que lo prorrogarán hasta agotar el monto del subsidio.

El Gobierno prorrogará este viernes el Plan Junio 0km, durante una reunión entre el secretario de Industria, Fernando Grasso, y directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Se trata de hecho de los dos dueños de esta iniciativa, por la cual el Estado se comprometió a aportar 1.050 millones de pesos para subsidiar el precio de lista de automóviles chicos y medianos, en tanto las automotrices demostraran que realizan una rebaja equivalente o superior.

Pero la reunión no será únicamente protocolar. Varias automotrices quieren hacer aumentos en sus precios de lista de julio y, para poder acceder a los beneficios del Gobierno, deben previamente acordar con Grasso los precios de lista y las rebajas que aplicarán. "No podemos tener los precios congelados dos meses", dijeron en una de las empresas que participará mañana del encuentro.

Hasta el momento, nueve de las automotrices agrupadas en ADEFA, así como las importadoras que integran la cámara CIDOA se adhirieron a este plan, con varios modelos por marca. Pero los subsidios son otorgados de acuerdo a la participación de mercado de cada marca: la líder es Volkswagen, con poco más de 16% de participación en los patentamientos. Le siguen Chevrolet y Renault.

Según fuentes del sector, para este domingo (último día del mes) se habrán ejecutado aproximadamente 500 millones de pesos de los $1.050 millones destinados por el ministerio de Producción. La prórroga estaría sujeta exclusivamente a la ejecución completa de ese presupuesto. Como el ritmo de ventas se fue incrementando, en particular en la segunda mitad de junio, es probable que el remanente no alcance para completar la totalidad del mes próximo.

Datos provisorios de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) arrojan que, hasta ayer, habían sido patentadas 29.192 unidades, un volumen que probablemente no sea suficiente para empardar los 36.600 patentamientos de mayo.

Sin embargo, dentro de esos números se esconden algunos datos significativos. El primero es que subió fuertemente la cantidad de patentamientos promedio por día (junio tiene menos días hábiles que el mes anterior). Pasó de unos 1.500 vehículos por día en mayo a más de 1.800 en junio.

Además, se disparó casi 40% la venta de autos: el segmento "convencionales" del sistema informático de ACARA, que mide precisamente los autos alcanzados por el plan Junio 0km (vehículos livianos, sin pick ups ni utilitarios) venía creciendo hasta ayer 38,5% contra el mes anterior.