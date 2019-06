Sero, el primer auto eléctrico argentino, fue habilitado para circular en las calles Automotores 28 de junio de 2019 Redacción Por Los fabricantes prevén vender unos 500 autos al año. Llegan hasta los 45 km/h, tienen una autonomía de 65 kilómetros y su recarga es sencilla ya que se puede enchufar a una toma eléctrica doméstica a 220V.

FOTO TWITTER HOMOLOGADO. El vehículo es el primero de fabricación nacional en conseguir la habilitación.

Esta semana el Sero Electric obtuvo la Licencia de Configuración de Modelo (LCM). Se trata de la habilitación necesaria para que un nuevo vehículo circule por las calles de la Argentina. Con esta homologación, se convierte en el primer auto eléctrico de fabricación nacional con permiso para andar por la vía pública.

El Sero Electric es una creación del empresario Pablo Naya, que empezó a producirse en mayo de 2015. Las reglamentaciones argentinas demandaron a la compañía cuatro años de trámites para conseguir la LCM. Para lograrlo, fue necesario crear las categorías L6 y L7 (que ya existen en otros países), pero cuya ausencia impedía que en la Argentina circularan autos de este tipo. Un auto que se carga como un celular.

A parte de la habilitación, la empresa proyecta comercializar unas 500 unidades al año de sus citycars eléctricos, para lo cual ya trabaja "en desarrollar los procesos productivos para alcanzar calidad y escala de producción", que permitan responder a una nueva demanda.

En el transcurso de estos años, Sero Electric no paró de producir. Los modelos se comercializaron para circular dentro de fábricas, aeropuertos, barrios privados y hasta para tareas de vigilancia en zonas peatonales. Debido a la demanda, la empresa se trasladó desde su sede original en Villa Luzuriaga a una planta más amplia y moderna en Moreno.

Las características que deben cumplir los vehículos homologados bajo las categorías L6 y L7 son las siguientes: son vehículos urbanos, que podrán tener motores eléctricos o a explosión. Deberán tener un peso inferior a 350 kilos, que se eleva hasta 450 kilos en el caso de los eléctricos (al sumarles las baterías). Los vehículos con motores de combustión interna deberán tener una cilindrada menor a 50 cc.

Su velocidad máxima deberá estar limitada a 50 km/h. No podrán transitar por rutas ni autopistas. El uso quedará limitado a calles y avenidas.

En el mundo automotriz, se especula con frecuencia si existe un nicho en el mercado «un escalón arriba de las motos». Todos saben que las motos baratas se han convertido en el medio de transporte accesible y muy usual en lugares donde no hay una red de transporte público confiable. Muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires están en ese caso, por ejemplo. Pero la brecha en el precio entre una moto barata y un Sero Electric es todavía muy grande.

"Se trata de un vehículo netamente urbano que no puede circular por rutas ni autopistas pero que resulta ideal para el tránsito en ciudades", explicó Naya a Télam. Hasta hoy, los modelos circulaban en fábricas, aeropuertos, barrios privados y en zonas peatonales.



* Los vehículos eléctricos tienen un peso inferior a 450 kilos, cuentan con un rendimiento promedio de 65 kilómetros y su recarga es sencilla ya que se puede enchufar a una toma eléctrica doméstica a 220V.

* Como todo vehículo eléctrico, el corazón tecnológico está dado por el almacenamiento eléctrico, respecto de lo cual Naya confirmó que la comercialización al público contará con una oferta de batería de gel y otra de litio, que aunque más costosa le brinda mayor autonomía.

* La salida al mercado de las nuevas unidades se realizará a través de una red de entre 10 y 15 distribuidores que abarquen las ciudades más grandes del país, agregó Naya.

* El proyecto nació en 2015, y en 2017 trasladó sus operaciones del partido de La Matanza a una fábrica de 2.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 50 unidades mensuales, que construyó en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico en Morón.

* A fines de abril, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, visitó las nuevas instalaciones, donde destacó que se trata de "la primera empresa argentina que produce vehículos eléctricos en serie, y que se convirtió en un ejemplo de innovación en el país".

* Los autos son elaborados con materiales reciclables y una integración de 85% en autopartes nacionales, además de otros componentes específicos importados de China e Italia.