Ford Ranger MY2020: versiones y equipamiento

FOTO 16VALVULAS.COM GAMA. La nueva Ford Ranger, más tecnología y con la robustez necesaria.

En el marco de un impresionante despliegue en la provincia de Mendoza, con recorridos entre dos reconocidas bodegas dentro y fuera del asfalto, Ford Argentina presentó una nueva actualización de la Ranger, con el objetivo de seguir destacándose en el segmento por su equipamiento tecnológico y de seguridad, así como por la variedad de su gama.

La pick up mediana de la marca del óvalo sigue siendo la única que ofrece un paquete de asistentes de conducción -que fue enriquecido en esta actualización-, junto con tres motorizaciones –dos diésel y una naftera, apta para GNC-. Esto, sumado a un incremento en la dotación de confort desde las versiones de entrada de gama y retoques en la suspensión y a nivel estético, son las claves con las que la firma estadounidense busca dar pelea con la Volkswagen Amarok y Toyota Hilux con las que comparte el podio de la categoría.

VERSIONES



VERSIONES

XL Cabina Simple y Cabina Doble, 4×2 y 4×4: dirección Asistida Eléctrica (EPAS), volante multifunción con comandos de audio, teléfono y control por voz, instrumental con display de 4,2” para la computadora de a bordo, cierre centralizado con mando a distancia.

Resto del equipamiento: doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de estabilidad (ESP), control de tracción (HLA), llantas de acero de 16”, cerradura en portón de caja, levantavidrios eléctricos delanteros, frenos con ABS/EBD/EBA, control de carga adaptativo (LAC), control electrónico antivuelco (ROM), sistema multimedia SYNC con radio, Bluetooth, USB y MP3 y aire acondicionado. La configuración de cabina doble agrega levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con One Touch para el conductor, cinturones inerciales de 3 puntos en plazas traseras, apoyacabezas regulables en altura en plazas traseras, anclajes Isofix y espejos eléctricos. La XL 4×4 suma sistema de tracción 4×4 con conexión electrónica en marcha Shift on the Fly, control de descenso (HDC) y protectores de caja de transmisión y tanque de combustible.

Motorizaciones: Diésel 2.2 TDCi de 160 CV y 385 Nm de torque, con caja manual de 6 marchas. Nafta 2.5 de 166 CV y 225 Nm de par (apto para GNC), con caja manual de 5 velocidades.



XLS Cabina Doble 4×2 y 4×4: al equipamiento de la versión XL se le añade pantalla de 8” multitáctil SYNC 3 compatible con Android Auto y Apple CarPlay o Applink, tablero frontal con doble pantalla color, limitador de velocidad, climatizador automático digital bizona, portón de caja con asistencia, sensores traseros, cámara de estacionamiento trasera, faros antinieblas delanteros con diseño cuadrado.

Resto del equipamiento: alarma volumétrica, llantas de aleación de 16”, paragolpes color carrocería, parrilla y paragolpes trasero color London Gray, control de velocidad crucero, asiento de conductor con ajuste manual en 4 direcciones. La versión XLS 4×4 agrega: tracción 4×4 con conexión electrónica en marcha Shift on The Fly, control de Descenso (HDC), protectores de caja de transmisión y tanque de combustible.

Motorización: Diésel 3.2 TDCi de 200 CV y 450 Nm de torque, con caja manual de 6 marchas o automática de 6 velocidades.



XLT Cabina Doble 4×2 y 4×4: al listado de la XLS agrega espejo retrovisor interior fotocromático, sensores de lluvia y nuevas llantas de aleación de 17”.

Resto del equipamiento: airbags de Cortina (sólo diésel), airbags laterales de tórax (sólo diésel), apoyabrazos central trasero, detalles exteriores cromados, estribo tubular de acero inoxidable, barra San Antonio de acero inoxidable, cobertura de caja en la versión diésel(Bedliner), terminaciones y cromados interiores Premium, consola central refrigerada, navegador satelital integrado (sólo diésel), levantavidrios con apertura y cierre global remoto, levantavidrios “One Touch” delanteros y traseros. La versión XLT 4×4 añade: tracción 4×4 con conexión electrónica en marcha “Shift on theFly”, protectores de caja de transmisión y tanque de combustible.

Motorizaciones: Diésel 3.2 TDCi de 200 CV y 450 Nm de torque, con caja manual de 6 marchas o automática de 6 velocidades. Nafta 2.5 de 166 CV y 225 Nm de par (apto para GNC), con caja manual de 5 velocidades.





Limited y Black Edition Cabina Doble 4×4: al listado de la XLT agrega faros delanteros de Xenón, luces diurnas con tecnología LED, Frenado Autónomo de Emergencia con detección de peatones y vehículos, apertura de puertas “sin llave”, arranque de motor sin llave “Ford Power”, mejora en el Sistema de Presión de Neumáticos.

Resto del equipamiento: sensores de estacionamiento delanteros, nuevas llantas de aleación de 18″ (sólo Limited), luz de giro en espejos exteriores, barras de techo, barra San Antonio color Carrocería & Tubular Negra para Black Edition, tapizados de cuero, butaca del conductor regulable eléctricamente en 8 direcciones, control de velocidad crucero adaptativo(CCA), sistema de mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid), detector de fatiga (Driver Alert System – DAS), control automático de luces altas y bloqueo del diferencial trasero al 100%.

Motorización: Diésel 3.2 TDCi de 200 CV y 450 Nm de torque, con caja manual de 6 marchas o automática de 6 velocidades.