Odebrecht: va a juicio causa contra De Vido

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral y público al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros ex funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del escándalo de pago de sobornos por parte de la brasilera Odebrecht en la ampliación de gasoductos en el país.

Se trata de la primera de las grandes causas que se investigan en la Argentina vinculada con el escándalo y en la que la propia empresa reconoció que pagó sobornos por 35 millones de dólares para acceder a distintas obras.

Una de ellas fue la ampliación de gasoductos a través de la firma Cammesa, y donde se hicieron el gasoducto norte y el sur que atraviesa toda la Argentina.

El juez Rafecas comprobó que primero se inició una licitación que luego se transformó en un proceso privado y donde resultó favorecida Odebrecht.

La elevación a juicio comprende a De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron; así como los ex subsecretarios de Combustible, Bautista Marcheschi y Cristian Folgar. Todos ellos, según el juez, habrían participado en actos tendientes a favorecer a la constructora Odebrecht y adjudicarle los contratos.

El presupuesto inicial de la obra había sido fijado en 2300 millones de dólares y estuvo a cargo de forma exclusiva de Odebrecht.