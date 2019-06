Inauguraron el Festival de Literatura y Feria Editorial Sociales 28 de junio de 2019 Redacción Por SEMANA DEL LIBRO

Ayer, jueves 27 de junio, se llevó a cabo la tercera jornada de la Semana del Libro, organizada por la Municipalidad de Rafaela en el Complejo Cultural Viejo Mercado (CCVM). Este evento, que incluye charlas, talleres, intervenciones artísticas, muestras, mesas de presentaciones de libros y todas las propuestas de las Jornadas de Literatura para la Infancia, sumó desde el jueves la Feria editorial.

El espacio quedó inaugurado a las 16 horas en la Sala III y en el Hall de ingreso del CCVM, con la presencia de librerías y editoriales de la ciudad y de todo el país. Desde esta tarde y hasta el sábado inclusive, los amantes del libro en papel podrán disfrutar de una variada y nutrida exposición, con la presencia de ejemplares de editoriales independientes que no podrán encontrar en otros espacios, y un stand destacado para autores de la ciudad.

Las firmas presentes son: Mariscal, Editoriales al frente , La coop, Juntaletras, Taller Perronautas, El cordón desatado, Búho Rojo, Pulso, UNL, La Ola, librerías FABER Libros y El Saber, Revista Wow, y el Stand local encabezado por el Fondo Editorial Municipal.

Además, durante esta jornada, dieron inicio todas las actividades enmarcadas en el Festival de Literatura, organizados por ERA - Escritores Rafaelinos agrupados, con el apoyo de la Comisión para la Promoción de la Cultura. A las 10:00 comenzó el Taller de Poesía "La carne en el asador", a cargo de Laura Pratto, en Sala de reuniones.

Por la tarde, a partir de las 18:30 se presentó la muestra “Videopoemas” en la Sala IV, una serie de textos de autores y autoras rafaelinas en formato audiovisual. A continuación, con gran convocatoria de público, se presentó en el lugar la escritora cordobesa Camila Sosa Villada con la Conferencia “Transescrituras”, cerrando así una nueva y exitosa jornada del evento literario más importante de la ciudad.



Cuarta Jornada de la Semana

Hoy, viernes 28 de junio, la Semana del Libro 2019 continúa con todas las propuestas programadas para escuelas y público en general, todas las muestras expuestas, las visitas guiadas y el plus de las Jornadas de Literatura para la Infancia y el Festival de Literatura.

A las 9:30 se realiza “Juegos teatrales” en la Sala EMAE y a las 10 una divertida propuesta coordinada por Editorial La Coop: el Stand Up literario, donde escritores y escritoras rafaelinas cuentan su vínculo con la literatura de manera divertida. Será en la Sala IV a partir de las 10:00. En el mismo espacio y bajo la misma línea llega “Literatura electrónica” a partir de las 15:00. En paralelo se presenta “Historia de la Chonchi Bolis” de Lucía Morra, en el Aula 1 del Liceo a las 15:00.

La Mesa de presentaciones de libros se correrá al horario de las 18:30 en el mismo espacio de la Biblioteca. Continúan además las Mesas de Narrativa y los talleres literarios del Festival, sumándose el de Narrativa a cargo de Luciano Lamberti. La jornada cierra en el CCVM con la Conferencia central de la escritora chilena Andrea Jeftanovic, a las 20 horas en la Sala IV.

En la Sala II y el Hall de ingreso, acompañará la jornada de la tarde, la Feria Editorial.