Las críticas de Trump anticipan un G20 tenso

OSAKA, JAPON, 28 (AFP-NA). - Las críticas de Donald Trump a sus socios comerciales anticipan un G20 tenso en Osaka (Japón), donde el presidente estadounidense y la mayoría de sus homólogos, entre ellos el chino Xi Jinping, aterrizaron el jueves para participar en la cumbre anual que reúne a países desarrollados y emergentes.

"La economía china se está yendo abajo, quieren un trato", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox Business Network antes de la cumbre, que se celebra el viernes y el sábado.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos será uno de los temas centrales del encuentro, durante el cual Trump y Xi mantendrán una reunión bilateral el sábado.

Las dos principales economía mundiales se han impuesto mutuamente aranceles en los últimos meses, en el caso de Washington de hasta 200.000 millones de dólares en importaciones chinas, y ahora podrían ser incluso más.

"Hay otros 325.000 millones a los que todavía no puse impuestos, están maduros para ponerles impuestos, para aplicarles aranceles", dijo Trump a Fox.

"Lanzar una guerra comercial, imponer aranceles, dañar a los demás y a sí mismo [en referencia a Estados Unidos] no resolverá el problema", replicó desde Pekín el portavoz del ministerio de Exteriores, Geng Shuang.

Los mercados esperan, si no hay un acuerdo, al menos una pausa en la guerra comercial que según expertos e instituciones internacionales pone en peligro el crecimiento mundial de la economía.

"Hay que ver si habrá algún tipo de mini-acuerdo y lo más importante sería si Estados Unidos accediera a congelar la aplicación de una nueva ronda de aranceles", afirma David Dollar, un experto sobre China en la Brookings Institution, con sede en Washington.

Trump tampoco dudó en calificar de "inaceptables" los aranceles de India, otro de sus socios comerciales. "Estoy deseando hablar con el primer ministro [Narendra] Modi sobre el hecho de que India, que durante años puso aranceles muy altos contra Estados Unidos, los aumentó todavía más recientemente. ¡Es inaceptable y tiene que retirarlos!", escribió Trump en Twitter.

Por su parte el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, auguró "un G20 difícil" durante una reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe, indicó un comunicado de Bruselas. Los países del G20 representan alrededor del 85% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.