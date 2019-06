Sobreseen a Cristina en la causa por el bastón

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El juez federal Julián Ercolini sobreseyó ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner por inexistencia de delito en el marco de la causa que investigaba el hallazgo del bastón presidencial de Héctor Cámpora durante un allanamiento a su casa en El Calafate.

Tras su decisión, el magistrado ordenó devolverle el bastón a Cristina Kirchner, ya que estuvo bajo custodia judicial durante la investigación.

Para Ercolini, el hecho investigado "no encuadra en una figura penal" del Código.

El bastón presidencial había sido secuestrado por orden del juez federal Claudio Bonadio en un allanamiento en la casa de la familia Kirchner en El Calafate, realizado en el marco de la causa de los cuadernos.

El objeto había sido foco de una investigación aparte ante "la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el ex presidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno" y que fue robado.

Pero a raíz de fotografías y testimonios de familiares del fallecido mandatario Héctor Cámpora se demostró que el bastón había sido del dirigente peronista y que había sido regalado por sus descendientes a la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Previo a la decisión de Ercolini, el fiscal federal Jorge Di Lello había incorporado al expediente imágenes de la asunción de Cristina Kirchner donde se visualiza la marca que tiene el bastón y también fotografías que acercó la familia del Presidente que asumió en mayo de 1973, donde se lo ve con un objeto de similares características.

Di Lello trabajó para dar con los dos hijos del ex presidente Cámpora, pero uno de ellos falleció y el otro tendría problemas psiquiátricos, con lo cual se hizo imposible tener una declaración de un familiar directo.

A partir de ello, el fiscal contactó a nietos del ex presidente y si bien éstos no tenían información para aportar sí entregaron fotografías de la asunción de Cámpora en 1973.



CAUSA CUADERNOS

La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios, junto a un grupo importante de empresarios, vayan a juicio oral y público en la causa de los cuadernos.

Luego de la presentación que hizo días atrás el fiscal federal Carlos Stornelli, los organismos conducidos por Laura Alonso y Mariano Federici solicitaron el envío a juicio oral de la mega causa, la central que se originó con la presentación de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y su declaración sobre cómo se distribuían bolsos con dinero a ex funcionarios.

El pedido también abarca al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; su entonces número dos, Roberto Baratta; y el ex secretario de Obras Públicas José López, recientemente condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito al ser encontrado con bolsos que tenían casi 9 millones de dólares.

La OA y la UIF efectivizaron el pedido en sus roles de querellantes en la causa y en el escrito presentado ante el juez Claudio Bonadio tildaron de "jefa de la asociación ilícita" a la líder de Unidad Ciudadana.