Fernández y Lavagna con delegado del FMI

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer con el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, a quien le expresó su intención de "reformular los acuerdos" que ese organismo suscribió con la administración de Mauricio Macri, "sin exigirle nuevos mayores esfuerzos" al país.

El encuentro se desarrolló en las oficinas que el ex jefe de Gabinete tiene en el barrio porteño de San Telmo, a pedido de los representantes del FMI, a quienes les aseguró que los objetivos que se habían fijado con el programa de salvataje financiero "no se están cumpliendo", porque -dijo- los créditos otorgados se utilizaron casi en su totalidad para financiar la "fuga de capitales especulativos".

"Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo", dijo Fernández tras la reunión.

El candidato cuestionó la política que el organismo planteó para la Argentina y sostuvo que le "preocupa" que se "esté violando abiertamente" el Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI, cuyo primer párrafo establece que "ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital". .

"En el tiempo que ha transcurrido entre la firma del acuerdo original (junio 2018) y el 30 de mayo de 2019, la Argentina ha recibido del FMI US$ 39.000 millones. En ese lapso, salieron del sistema financiero US$ 23.160 millones por Formación de Activos Externos de libre disponibilidad y US$ 6.920 millones por salida de inversiones especulativas extranjeras, lo que en total representa una fuga neta de dólares que superan los 30.000 millones", indicó.

Fernández relató, además, que durante el encuentro le manifestó a Werner su asombro por "la complacencia del FMI ante resultados tan negativos" del programa macroeconómico.

Le recordó que dentro de los objetivos del programa stand by de ayuda financiera se encontraban la reducción de la deuda pública y de la inflación, la recuperación del crecimiento y la generación del empleo. "Ninguno de esos propósitos, que son compartidos, han sido logrados. La deuda pública se incrementó al igual que la inflación, el desempleo y la pobreza, mientras que el PIB ha caído el 5,8 % al cabo del primer trimestre de este año. Es más que evidente cuan lejos está la Argentina de empezar a crecer si se sigue este camino", criticó Fernández, sin ocultar su malestar con el rol que tuvo el FMI para "avalar la política monetaria y cambiaria" del Gobierno de Macri.

Señaló que a diferencia de la gestión de Cambiemos, el programa macroeconómico del Frente de Todos, que va a implementar en caso de ganar las elecciones presidenciales, tendrá como eje "estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas".

Acto seguido, Fernández pintó el panorama complicado que, a su juicio, se van a topar las administraciones que sucedan a la de Macri, con vencimientos por más de 150 mil millones de dólares "en condiciones financieras de extrema debilidad".



LAVAGNA

Al igual que Alberto Fernández, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, recibió a representantes del FMI, ante quienes planteó que en un gobierno suyo buscará estirar los plazos de la deuda contraída tras el acuerdo con la actual gestión "porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos".

Acompañado por su candidato a vicepresidente, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Lavagna mantuvo un encuentro de más de una hora con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, y con el representante residente en Argentina, Trevor Alleyn.

"Le dijimos a la misión del FMI que el gobierno de Consenso Federal renegociará los plazos del Stand By porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos", sostuvo el ex ministro de Economía en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "¡Ellos y el Gobierno lo saben! Mientras tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de empezar, ya mismo, a solicitar un alargamiento de plazos de los grandes vencimientos que acumuló para el 2021 y 2022".

De esa forma, Lavagna coincidió con la postura de Alberto Fernández quien también le manifestó a los miembros del FMI que el acuerdo firmado con la gestión de Mauricio Macri deberá ser reformulado para que el país pueda afrontar de mejor manera el pago de la deuda con ese organismo.