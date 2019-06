San Jerónimo Norte recibe a Los Troncos

Por tercera vez en el actual Torneo Oficial 2019, la categoría Los Troncos se presentará en el circuito del Motor Club de la localidad de San Jerónimo Norte.

En la temporada en curso, la especialidad vino alternando sus competencias en esa población y en "Los Toboganes" de Esperanza, donde llevó a cabo su prueba anterior, con un récord histórico de 102 inscriptos.

Esa modalidad, de disputar una fecha en cada escenario, se aplicará durante toda la temporada, de acuerdo a lo oportunamente acordado entre la dirigencia de la categoría y las entidades organizadoras.

Al igual que lo acontecido en la fecha previa, en esta oportunidad se realizará una carrera con pilotos invitados, reservada al Turismo A, atendiendo una especial inquietud de los pilotos de esa divisional.

Por la gran cantidad de participantes, que se incrementó en los últimos tiempos con la llegada de varios cordobeses, durante la jornada sabatina, solamente se realizarán pruebas, en tanto que para el domingo se anuncian las series y las finales de las seis categorías.

Luego de cuatro fechas encabezan las posiciones en las diferentes categorías,los pilotos Alejandro Messa (Turismo C); Sergio Calza (Turismo B); Nicolás Spreggero (Turismo A); Nicolás Perino (Promocional); Brian Perino (Fórmula) y Leandro Laresse (TC 4000).



EL CRONOGRAMA

Las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana en el Moto Club San Jerónimo, se resumen en el siguiente informe:



Mañana sábado: a las 11:00 apertura del predio; a las 13:00 habilitación del registro de inscripciones; a las 14:00 verificaciones técnicas y de 14:30 a 17:30 pruebas con el siguiente orden de ingreso a pista, Turismo A (pilotos invitados); Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional; Turismo A (pilotos titulares) y TC 4000.



El domingo: a las 07:00 apertura del predio; a las 09:00 series en este orden, Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional; Turismo A (pilotos titulares) y TC 4000; y en el cierre, finales Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional; Turismo A (pilotos titulares); TC 4000; Turismo A (pilotos invitados) y a las 18:00 ceremonia de podios y entrega de premios.

Entrada: el costo de la general para el fin de semana se estableció en la suma de $200.