Obligado a ganar Deportes 28 de junio de 2019 Redacción Por Si Atlético no logra superar al Deportivo Ramona, 9 de Julio será el campeón del Apertura de Primera A. La ‘Crema’ recibe al ‘Depor’ desde las 22.

Atlético de Rafaela no tiene margen para el error. Para llegar a la última fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con chances de campeonar, hoy debe conseguir los tres puntos cuando reciba al Deportivo Ramona, de lo contrario, 9 de Julio será el campeón de manera anticipada.

El ‘León’, que abrió este 12° y penúltimo capítulo con el triunfo por 1-0 ante Ben Hur el miércoles, tiene 31 puntos y los dirigidos por Maximiliano Canavessio 26.

En la última fecha, Atlético deberá visitar a Brown en San Vicente y el “León” recibirá a Unión de Sunchales.

Atlético llega con un invicto de nueve juegos sin perder (la única derrota en el torneo fue ante 9 de Julio, en la fecha 2); mientras que Ramona, de perder de local ante el Deportivo Tacural por 3-1, siendo esta la segunda caída seguida y recibiendo tres tantos (anteriormente vs Ferro 0-3).



El resto va el domingo: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs. Peñarol, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural.