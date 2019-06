Ruta 34: Castellano se reunió con autoridades de Vialidad por las obras Locales 27 de junio de 2019 Redacción Por El titular del Ejecutivo local viajó a una audiencia en Buenos Aires concedida por el organismo nacional acompañado por miembros del Gabinete y los presidentes del Concejo, Centro Comercial y ACDICAR.

FOTO PRENSA MUNICIPAL REUNIÓN. Castellano mostró su preocupación por el avance del proyecto sobre la autopista 34, su culminación, y los plazos de obra.

El intendente Luis Castellano se reunió en Buenos Aires con el coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, Eduardo Plasencia y su equipo, planteando, como inquietud principal, su preocupación por el avance del proyecto sobre la autopista 34, su culminación, y los plazos de obra.

Además del Intendente, participaron de la audiencia, gestionada por el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino quien se hizo presente, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCeIRR), Andrés Ferrero, y el presidente de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), Gabriel Gentinetta.



PROYECTO TERMINADO

Luis Castellano dijo que “necesitábamos saber si el proyecto de la autopista 34 está terminado, conocerlo y fundamentalmente cuáles son los plazos de obra de ruta ya que hacía más de un año que nos habíamos reunido con el anterior Administrador de Vialidad Nacional y los trabajos estuvieron parados durante mucho tiempo”.

El Intendente afirmó que “de acuerdo a lo que nos informó Eduardo Plasencia junto a su equipo, el proyecto está terminado desde el punto de vista vial e hidráulico. Ese es un dato fundamental que le da certezas no sólo a nuestra ciudad sino también a toda el área metropolitana”.

“Nos hablaron de un proceso cuya obra se debería terminar en dos años. Lo que les pedimos claramente es concentrarnos en que no se detenga más la obra y en la necesidad productiva e industrial de la ciudad para poder tener salida y vínculo con el transporte pesado”; finalizó.

Raúl Bonino manifestó que “lo más de importante que me queda de la reunión es poder tener el proyecto definitivo que era algo que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo y de todos los sectores. Desde el Ejecutivo, el Concejo, las instituciones, el Centro Comercial, la Sociedad Rural hemos trabajado de manera mancomunada para poder conseguirlo”, dijo.



UNIR

Gabriel Gentinetta declaró que “tuvimos la posibilidad de mostrarle a las autoridades de Vialidad Nacional los resultados de un trabajo muy importante que hicimos junto al Centro Comercial y el INTI sobre la circulación de camiones que fundamenta nuestro pedido de unir el área industrial con la variante. Entendieron el planteo y les propusimos que visiten Rafaela para recorrer la zona juntos”.