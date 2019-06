Ripamonti: la Provincia tasó al inmueble en unos $ 52 millones Locales 27 de junio de 2019 Por Adrián Gerbaudo La Junta Central de Valuación de la Provincia de Santa Fe notificó al Municipio ese precio. En dólares, son U$S 1.200.000, unos U$S 100.000 menos al que lo habían cotizado desde la Cámara Inmobiliaria hace dos años. Ahora, le enviarán una carta documento al dueño, Luis Alberto García Cullá para que tome conocimiento. Podría aceptar o continuar legalmente por un monto mayor. Desde el Municipio anticiparon que esperarán a que asuma la Gobernación Omar Perotti.

FOTO ARCHIVO "PROYECTO MAS AMBICIOSO"./ Se esperará a que asuma Perotti para que abone la Provincia el predio y buscar financiamiento para el proyecto a construir.

La Junta Central de Valuación de la Provincia de Santa Fe, el organismo que interviene en las tasaciones de los bienes que interesan ser expropiados por el Estado con diferentes destinos públicos, le informó a la Municipalidad de Rafaela cuál es el precio que tiene la expropiación de los exAlmacenes Ripamonti.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el valor, que está expresado en pesos, rondaría los 52 millones de pesos. Esto, dolarizado, sería unos U$S 1.200.000. Esto no es demasiado lejos del valor inmobiliario en que había tasado la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, a pedido del Concejo Municipal, en 2017.

Lo que conocemos como "ExAlmacenes Ripamonti" son varios catastros. Entonces, la información que llegó de la Provincia no contiene un solo número, sino que está tasado cada uno de ellos. Los 52 millones de pesos, son, entonces, la suma de la cotización de cada terreno.

El próximo paso será, entonces, notificar al propietario del terreno, Luis Alberto García Cullá de esto, a través de una carta documento, que está siendo redactada en el área de Fiscalía de la Municipalidad. Así la ley obliga al Municipio.



VALORES SIMILARES

En septiembre de 2016 el Concejo Municipal aprobó la Minuta de Comunicación Nº 2991, a partir de la cual se le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que "a través de la Secretaría que corresponda, proceda a realizar las gestiones pertinentes para solicitar la tasación del inmueble de la Recova Ripamonti y así conocer el valor real del mismo.

A mediados de mayo de 2017, la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, remitió una nota, con la firma de su presidenta, Lucrecia Muhn y del secretario Luis Gutiérrez, en donde expresaban una respuesta a este pedido.

Concretamente, en la misiva enviada a la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio (por aquel entonces, la arquitecta Mariana Nizzo), contestaban el pedido que le había hecho el 3 de mayo, en donde se le pedía la tasación de los ex Almacenes Ripamonti. Para dar los valores, se tuvo en cuenta "que el inmueble a tasar posee una escasa superficie cubierta remanente actual, no considerada como una mejora de valor, sobre un terreno de 2.188.70 metros cuadrados, encontrándose en un estado precario de uso y conservación, emplazado en el corazón de la ciudad frente a la plaza central, sujeto a las restricciones municipales, arquitectónicas y del entorno en que se encuentra, analizándose el estado actual del mercado inmobiliario".

El precio que pasaron estaba en pesos, pero con una cotización del dólar notablemente más baja que en la actualidad ($ 15,80, según la cotización del Banco Nación de aquel día). En la nota figuran $ 20.224.000 y $ 20.856.000. En dólares (con la cotización de aquel momento), serían U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000. Si se toma el promedio de la cotización en dólares, sería U$S 1.300.000. Unos U$S 100.000 de diferencia con lo que propuso la Provincia. Llevado a pesos, el paso del tiempo duplicó el valor que se deberá abonar.



COMO SIGUE AHORA

Una vez que Luis Alberto García Cullá reciba la notificación, pueden suceder dos cosas. La primera, es que se inicie un proceso denominado "de avenimiento", es decir, que el propietario acepte el valor con el cual se tasó el inmueble. En este caso, se hace el depósito de los fondos correspondientes y se escritura a nombre del nivel de Estado que puso la plata.

La segunda posibilidad es que García Cullá no acepte ese precio y entienda que valga más. En tal caso, se hace un depósito judicial con el dinero que se tasó, y se abre un juicio para determinar cuál es el valor final que se pagará. Pero, mientras tanto, el Estado ya se puede hacer cargo del dinero.



A LA ESPERA DE PEROTTI

Por lo general, los proyectos de ley de expropiación ponen la erogación como una responsabilidad de la Provincia. Dicho de otra forma: pagan ellos y no la Municipalidad. Pero no fue el caso de la ley de los "ExAlmacenes Ripamonti". Porque el primer proyecto de ley (que recibió media sanción de Diputados, redactado por Omar Martínez) hablaba de que el dinero lo debía poner en su totalidad el Municipio. Como no fue aceptado en el Senado, volvió a tratarse y quedó la siguiente redacción: "Facúltase a la Municipalidad de Rafaela y al Poder Ejecutivo Provincial a dar continuidad a lo que demande el proceso expropiatorio". Dicho de otra forma: debe haber una negociación entre el Estado local y el provincial para determinar cuánto aporta cada uno.

Pero, claro está, no será lo mismo negociar con el actual Gobierno que esperar a la asunción de Omar Perotti como Gobernador.

"Si vamos a negociar con la Provincia, vamos a esperar a tener un Gobernador amigo", dijeron a LA OPINION desde el Municipio. "Estábamos muy al aguardo del resultado, porque cambia la capacidad para abordar el tema. Antes hablábamos de algo público privado. Pero ahora, podemos estar pensando en algo más ambicioso", agregó la fuente consultada.

Recordemos que para el diseño de lo que será se está en diálogo permanente con el Colegio de Arquitectos de la V Circunscripción y se ha recibido la visita de la profesora Manuela Mattone, integrante del Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Torino.