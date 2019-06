Comenzó la 2ª edición del programa Concejo Joven Locales 27 de junio de 2019 Redacción Por Trece escuelas secundarias y más de 300 estudiantes participarán en esta nueva edición de la propuesta que permite a los jóvenes involucrarse activamente con los problemas de la ciudad. Después del lanzamiento formal, se conformaron grupos de trabajo, en donde cada uno de los concejales coordinaba y asesoraba a los alumnos respecto de la tarea legislativa.

FOTO J. BARRERA ENCUENTRO. Concejales, alumnos y docentes en la presentación de la edición 2019 de Concejo Joven.

En el 2018 se dio inicio al programa Concejo Joven que permite la participación de estudiantes de las escuelas medias de la ciudad. "Luego de la gran experiencia del año pasado, se volverá a realizar un programa con alumnos de las escuelas secundarias de Rafaela y en donde abordarán distintas temáticas de la ciudad", destacaron desde el Concejo Municipal al fundamentar la implementación de esta nueva edición.

La presentación se concretó en la sede de la Sociedad Española en el marco de un encuentro que encabezó el vicepresidente 1º del Concejo, Jorge Muriel debido a la ausencia del titular, Raúl Bonino, quien ayer participó en la Ciudad de Buenos Aires junto al intendente, Luis Castellano y representantes del Centro Comercial de la reunión con autoridades de Vialidad Nacional para analizar la situación de la obra de la Ruta 34.

"Bienvenidos a todos, para nosotros es un gran placer que se involucren con este programa", abrió el encuentro el propio Muriel en la mesa principal en la que se encontraban Alejandra Sagardoy, Evangelina Garrappa, Carina Visintini, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Lisandro Mársico y Silvio Bonafede, quien es el autor de la iniciativa para crear la figura del Concejo Joven.

Más de 300 alumnos de 13 escuelas secundarias de la ciudad se sumarán en este segundo año del programa con el apoyo de los equipos docentes y la guía de los concejales para desarrollar los proyectos que luego se presentarán y defenderán en la sede misma de la legislatura local, quizás en octubre.

En esta segunda edición que comenzó este miércoles, se notó el entusiasmo de los estudiantes de 5to y 6to año de secundaria por participar de este ámbito, en donde de aquí en adelante deberán desarrollar propuestas en base a sus intereses y a los que observan en su entorno, para después constituir un proyecto de ordenanza que tendrán que argumentar. También estuvieron estudiantes de Fossano que se encuentran en Rafaela participando de un intercambio.

“Esto fue un proyecto que presenté en el 2014 y no tuvo mucho acompañamiento y el año pasado el presidente actual del Concejo hizo toda una movida y pudimos llevar a cabo la primera edición que fue un éxito”, recordó Silvio Bonafede, quien estuvo junto a alumnos del Colegio Misericordia. “Que hoy halla tantos estudiantes muestra el compromiso de docentes y de la comunidad educativa en su conjunto, mostrando lo importante que es la participación de los chicos, porque acá hay futuros concejales, futuros diputados, gobernadores… tenemos la experiencia de un gobernador rafaelino ahora. Tuve la posibilidad de dialogar con los alumnos del Colegio Misericordia y les decía que les tocó el más viejo de todos”, bromeó Bonafede.

“Hemos trabajado con los jóvenes el tema de la eutanasia, agroquímicos, radioterapia y ahora no sé que tema vamos a elegir para hacer el proyecto, pero soy un convencido que las transformaciones de las sociedades que están tan en decadencia en cuanto a valores, viene de la mano de estos jóvenes”, resumió el concejal del PJ que en diciembre terminará su mandato.

Es que, tras la apertura, cada uno de los concejales se sumó a las rondas de las distintas escuelas donde comenzaron a esbozar los temas de interés, aunque habrá más reuniones en los establecimientos educativos para ir definiendo un proyecto en particular.

Según la lista de las autoridades del Concejo, las instituciones presentes fueron la Escuela Técnico Profesional Nº 460 "Guillermo Lehmann"; la Escuela Técnico Profesional Nº 654 "Dr. Nicolás Avellaneda"; la Escuela Nº 204 "Domingo de Oro"; la Escuela Nº 376 "Joaquín Dopazo"; la Escuela Nº 429 "Mario Vecchioli" (con turnos mañana y tarde); la Escuela Particular Incorporada Nº 8022 "Nuestra Señora de la Misericordia"; la Escuela Particular Incorporada Nº 3091 "De la Plaza"; la Escuela Particular Incorporada Nº 3128 "25 de Mayo"; la Escuela Nº 505 "Mahatma Gandhi"; la Escuela Orientada Nº 615; la Escuela Modalidad Técnico Nº 495 "Malvinas Argentinas" y la Escuela Particular Incorporada Nº 8140 "San José".