La GUR halló vehículo robado durante su tarea de patrullaje

Este martes por la noche, mientras agentes de la Guardia Urbana Rafaelina se encontraban realizando su tarea de patrullaje por los barrios de la ciudad, hallaron un auto que había sido robado en la noche del lunes desde un complejo de departamentos de calle Paraná de nuestra ciudad, tal como lo había adelantado LA OPINION en su edición gráfica y online de la víspera. El vehículo se encontraba abandonado en barrio Güemes, en la intersección de calles Piovano y Cerdán. Inmediatamente dieron aviso a la policía para iniciar las actuaciones correspondientes.

No obstante, según las fuentes informativas de este Diario, en dicho escenario los uniformados constataron la falta del estéreo, la rueda de auxilio y la batería del automóvil Fiat Punto, y sobre el hallazgo se dio conocimiento a la fiscal actuante.

Es importante destacar el trabajo conjunto que realizan las diferentes fuerzas de seguridad de la ciudad. En este sentido, la GUR desarrolla tareas de prevención ciudadana que se complementan con una herramienta fundamental como es el Centro de Monitoreo Urbano.

"Entraron a mi departamento y me robaron de la cochera este auto, un Fiat Punto color negro patente IPG 242 y la billetera con todos los documentos en su interior. Si alguien encuentra o ve algo sería tan amable de avisar", publicó Adrián Monje, víctima del robo y propietario del vehículo, en su cuenta de Facebook.



DESDE UNA CAMIONETA

Mientras tanto, uniformados del Comando Radioeléctrico, en la esquina de las calles Santa Fe y J. V. González de nuestra ciudad, ubicaron a Matías Valentín A., de 18 años de edad y domicilio en Beltramino al 100, y a Raúl Martín C., de 21 años y residencia en E. Oliber al 1200. Según la información suministrada al sitio online de este Diario, fue en momento que ante la presencia policial descartaron a un costado un objeto (se trató de un serrucho). Poco después, los agentes de la ley comprobaron que portaban una cinta métrica, un recipiente plástico con variado tipo de llaves, y una pinza "pico de loro". Dichos elementos, habían sido robados de una camioneta estacionada en la vía pública. En definitiva, ambos muchachos resultaron detenidos.