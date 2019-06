El respeto por la Patria Información General 27 de junio de 2019 Por Alicia Riberi Es primordial mantener el respeto por nuestros símbolos, la bandera, el escudo y el himno nacional.

A veces no sé cómo interpretar la conducta de las personas y les aseguro que pretendo ser benévola y no juzgar por juzgar, pero hay acciones, actitudes que me causan espanto. Más aun cuando pienso en el sacrificio de nuestros próceres por realzar el valor de la Patria como suelo libre y capaz de cobijarnos sin diferencias ni sociales, ni económicas, ni religiosas, ni raciales y es más, liberaron a países hermanos, con un grado de humildad, altruismo y capacidad de lucha inigualables. Parecería que ni tomamos en cuenta el sacrificio de tantas mujeres por confeccionar nuestra enseña Patria y lo que significó para el General Manuel Belgrano enarbolarla por primera vez a orillas del río Paraná.

Hoy me avergüenzo de ver a lo que llegamos. Se observan banderas con inscripciones que mejor ni leer, en las canchas ni se respeta el Himno Nacional Argentino, muchos jugadores ni lo cantan, la gente es capaz de vociferar en contra de jugadores mientras suenan las gloriosas estrofas, una ex presidenta, baila el Himno y hace comentarios obscenos sobre un Prócer destacado, que luchó en la guerra de Independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas.

Fue el jefe de la expedición militar que la junta de Buenos Aires envió al Paraguay que finalizó cuando celebró el Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, en 1811. Fue jefe de una de las Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental. En 1812 creó la bandera de Argentina en la actual ciudad de Rosario.

Como general del Ejército del Norte, dirigió el Éxodo Jujeño, comandó las victorias de los revolucionarios en la batalla de Tucumán y en la de Salta y podríamos seguir enumerando acciones y destacando que murió en absoluta pobreza y a una ex presidenta se le ocurre destacar sus cualidades viriles. También debemos ver la Bandera Argentina como mantel en una mesa con botellas sobre ella.

Los alumnos de las escuelas, muchos de ellos, no saben el significado las fiestas patrias, ni reconocen a los Próceres que hicieron historia en este bendito país.

Me pregunto si es culpa de los jóvenes e inmediatamente me respondo que no, los adultos estamos fallando y al fallar, los niños y jóvenes se tambalean y entonces que les podemos exigir, que hagan lo que no hacen los mayores o que respeten los que los adultos no respetan, ya que hay escuelas en donde los profesores o maestros les machacan ideas acabadas, en lugar de darle la oportunidad a ellos que construyan su propio conocimiento.

Nuestros símbolos patrios deberían ser intocables, respetados y considerados como reliquias históricas que nos diferencian de otros suelos patrios. La Patria es el suelo en donde nacimos o el suelo que adoptamos como propio para respetarlo, defenderlo e impedir que lo tomen a la ligera, como si fuera un simple objeto. La Patria debería ser nuestra esencia.

Yo sueño con un país en donde nuestras autoridades nos exijan que respetemos la Patria, sus símbolos, sus próceres, en donde la escuela sea un lugar para aprender a pensar y no un lugar en donde nos digan que debemos pensar, sueño con un gobierno que respete la ley sobre todo, combata la corrupción y mantenga el orden.

Quiero una Patria en donde se pueda caminar con libertad, sin miedo y sin prepotencias…Patria querida, cuanto te debemos los que habitamos este suelo, Patria querida, perdona tanta hipocresía…es el deseo de esta humilde hija de la patria argentina, que siente que aún algo puede cambiar.

El respeto por los símbolos patrios, por la norma y por nuestra Patria, son fundamentales si queremos avanzar como país y crecer como Nación.