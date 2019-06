Uruguay autorizado para exportar ganado SUPLEMENTO RURAL 27 de junio de 2019 Redacción Por Recibió los certificados sanitarios para envíos con destino exclusivo a mercado interno.

El ministerio de Ganadería de Uruguay ya tiene en su poder los certificados sanitarios enviados desde Brasil y Argentina, para oficializar la importación de ganado en pie desde la región.

Así se publicó en el boletín Ganadería.uy, fechado el 20 de junio.

De acuerdo a información brindada por el portal Noticias Agropecuarias (tomando como referencia al portal especializado Valor Carne), los documentos serán estudiados por la Dirección de Servicios Ganaderos en los próximos días.

LO QUE SE EVALUARA

A partir de eso se evaluará la necesidad, o no, de solicitar información adicional, según lo adelantó una fuente ministerial al medio uruguayo.

Y aunque no arriesgó una fecha exacta, estimó que no demoraría más de dos semanas.

UNA ULTIMA INSTANCIA

Se trata de la última instancia en el proceso de habilitación para la importación de ganado desde los países vecinos con destino exclusivo a consumo interno.

"La carne del ganado que ingrese para faena no podrá ser exportada. Es una cláusula que implementaremos una vez firmado el certificado", señaló el funcionario, a la vez que se dedicó a aclarar que además hay protocolos firmados con China, Japón y otros mercados que también condicionan la operativa.

DIFERENCIA DE PRECIOS

La diferencia de precios del ganado en la región genera un atractivo para el negocio.

El pasado 25 de junio el novillo gordo especial en Uruguay alcanzó 4,02 dólares por kilo en cuarta balanza, muy por encima de los 2,61 dólares de Brasil y de los 2,73 dólares de Argentina.