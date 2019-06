25 Años de AgroActiva, la megamuestra de Armstrong

Ayer se inició una nueva edición de AgroActiva, y todos los sectores de la megamuestra están a punto para ofrecer lo último en tecnología, genética, innovación y desarrollo vinculado a la agroindustria.

Consecuentemente, hasta el 29 de este mes la vigesimoquinta edición de AgroActiva se constituye en una verdadera fiesta en el predio de Armstrong, provincia de Santa Fe.

Con el slogan por delante de "la muestra que vos amás, la muestra que vos armás", y el festejo de los 25 años, AgroActiva se erige, una vez más, en el evento agropecuario más relevante del país.

Un informe de InfoCampo, indica que en la muestra estática todos los productos y últimas novedades del segmento agro industrial y pecuario están al alcance la mano de los visitantes.

Los ya famosos "fierros", semilleros, entidades bancarias, petroquímicas, entes gubernamentales, cabañas con genética de punta, aseguradoras, medios de comunicación, universidades, starts up y un sin fin de oportunidades, hacen de AgroActiva 2019 una fecha clave en el calendario ferial.

Además, las ya clásica Ronda Internacional de Negocios proporciona el acercamiento a los empresarios, con distintos operadores de todo el mundo que requieren de tecnología nacional.



TECNOPLAZA AGTECH

Argentina se posiciona como referente mundial del segmento AgTech, de hecho ya existen unas 70 empresas del rubro y se estima más de 300 para el año 2020, por lo que todo lo relacionado a ello está presente en AgroActiva.

Merced a la vinculación público-privada entre la muestra y el Gobierno de Santa Fe, la TecnoPlaza AgTech cuenta en su edición 2019 con empresas y charlas con dicha temática.

El Estado provincial y la mega muestra, fusionaron sus espacios destinados a la promoción de la tecnología en el agro para darle un mayor potencial, y ofrecer a empresas y público un ámbito para el intercambio de ideas y la capacitación.



AGROACTIVA GANADERA

Con el correr de los años, el espacio pecuario de AgroActiva se ha convertido en el más importante en lo que se refiere a exposiciones a cielo abierto.

Allí, la genética de punta en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos es requerida por una importante cantidad de productores específicos que esperaron la realización de la mega muestra para obtenerla.

Las asociaciones de Angus, Hereford, Braford, Brangus, Limangus, Limousin y Shorthorn están presentes en el sector de bovinos, acompañando a las más reconocidas cabañas del país, mientras que en ovinos y caprinos las de Hampshire Down, Pampinta, Corrieadale, Texle, Boer y Dorper lo hacen de igual manera.

Todo esto coronado por los remates que programados de la mano de Agricultores Federados Argentinos.

En especial, con el de invernada que con más de 1.500 animales en pie y y televisación de Canal Rural, sumado a la novedad de remate de gordos para faena.

Además, y por tercera vez consecutiva, están las actividades dinámicas en los talleres de Acción Ganadera, espacio que se encuentra en franco crecimiento dentro de la mega muestra, con la incorporación para la edición 25 de AgroActiva de actividades directamente destinadas para profesionales.



FIERROS EN EL CAMPO

Como se viene realizando desde 2016, continúan las demostraciones dinámicas particulares donde cada empresa lleva a un grupo específico de clientes a ver una máquina en particular en acción.

Está previsto que esta actividad no se superponga con las pruebas a campo abierto que realicen todas las empresas en su conjunto. Además, es condición que aquella firma que quiera mostrar su equipo individualmente debe participar en las pruebas generales.

Este cambio se da atendiendo el pedido de algunos expositores, que plantearon la necesidad de llevar a cabo las demostraciones particulares para un mejor contacto con el público.