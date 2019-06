Se viene otro Domingo Piamontés en Familia Información General 27 de junio de 2019 Redacción Por SERA EL 28 DE JULIO EN EL SALON SANTA ROSA

FOTO J. BARRERA// LANZAMIENTO./ Miembros de la Asociación Cultural Piemontesa aportaron detalles de la realización.

La ya tradicional propuesta de la Asociación Cultural Piemontesa "Un domingo piamontés en familia" se llevará a cabo el próximo domingo, 28 de julio, según nos lo hizo saber la titular de la institución, Norma Brarda de Bruno. Quien, al hacérsele notar que estaba un poco adelantada la fecha -muchas veces se hizo en el mes de agosto-, nos manifestó que "es el último domingo de julio o el primero de agosto, antes era teniendo en cuenta la disponibilidad de Atlético, este año se fijó esa fecha, pese a que se hará en otro lugar, este año nos mudamos al salón de la parroquia Santa Rosa de Lima".

Edelvio Sandrone al requerírse información acerca de la edición 2019 señaló que " Rafaela tiene hoy un cargo interesante a nivel nacional y que va a posibilitar algunas cosas lindas para la Asociación Piemontesa, para el cual he sido designado yo, y que es la presidencia de la FAPA - Federación de Asociaciones Piamontesas de la República Argentina-", por lo que excusó su participación en las institución rafaelina, a la que sigue ligado, y delegó toda la información en Norma, ya que ahora, al no tener tanto tiempo para dedicarle a la institución de calle Lavalle, se ocupan de toda la actividad los integrantes de la comisión directiva.

Por lo que la dirigente piamontesa destacó que este año, en virtud a la situación económica, fueron suprimidas varias de las propuestas que acompañaban la realización y se ofrecerá un show con la presencia de los acordeones solidarios, el menú estará compuesto por bagna cauda con verduras crudas y cocidas, polenta y pollo al horno.

Las tarjetas tendrán un costo de $ 550.

Los organizadores convocan a la comunidad rafaelina en general y la de ascendencia piamontesa, en particular, a concurrir a esta propuesta gastronómica en la que se exaltan las raíces gringas y se comparte una mesa entre amigos con un menú que es símbolo del pasado, evocando a aquellos abuelos que con la cultura del trabajo y el fe en el futuro sentaron las bases de un país que se proyectó mucho más allá de lo que imaginaron. Será esta una excelente oportunidad para disfrutar del fragante manjar piamontés y también el transcurrir amable de una tarde dominguera.