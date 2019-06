La última sesión antes del receso Locales 27 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Hoy será la última sesión ordinaria del Concejo Municipal antes del receso invernal. Será una sesión en donde, en principio, no debería revestir demasiado debate. Pero, en un año electoral, nunca se sabe.

Por un lado, se destacará al deportista Santiago Beltrocco. Por otra parte, se pedirá trasladar un tanque australiano, mejorar y renovar oficinas en el Predio de la Flor y generar reserva por discapacidad.

Quizás al más "conflictivo" sea un proyecto de Lisandro Mársico para que no se cobre la Zona de Estacionamiento Controlado durante los últimos 10 minutos.

No estará presidiendo Raúl "Lalo" Bonino, sino que lo hará -como en la actividad de hoy, ver aparte- Jorge Muriel. El edil del PRO estuvo presente en la reunión que mantuvieron las autoridades en Vialidad Nacional y permanecerá en Buenos Aires para participar de un espacio de formación política.